Kirschner trifft gegen HNU doppelt: SVR zieht ins Kreispokal-Finale ein

Fußball-Kreispokal Werra-Meißner 22/23

+ © Maurice Morth Schlüsselduell auf der Außenbahn: Gegen HNU-Rechtsverteidiger Tobias Langheld (links) konnte sich Jakub Swinarski vom SV Reichensachsen vor allem im ersten Durchgang einige Mal für seine gefährlichen Hereingaben von der linken Seite durchsetzen. © Maurice Morth

Im Halbfinal-Duell der Fußball-Gruppenligisten hat sich Tabellenführer SV Reichensachsen am Mittwoch mit 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund durchgesetzt.

Reichensachsen – Der SV Reichenscachsen spielt nun im Juni im Finale gegen den Verbandsligisten Lichtenauer FV um den Kreispokal 2022/2023. Vor den rund 150 Zuschauern war es bei leichtem Nieselregen wieder einmal SVR-Torjäger Jerome Kirschner, der mit seinen Treffern dem Spiel den Stempel aufdrückte.

Wirbelwind Jakub Swinarski

Die Mannschaften hatten sich noch nicht sortiert, da zappelte der Ball im Netz: Nach einer Flanke des umtriebigen SVR-Linksaußen Jakub Swinarski, der im ersten Durchgang zum Albtraum von HNU-Rechtsverteidiger Tobias Langheld wurde, verschätzte sich HNU-Innenverteidiger Lukas Braun und Kirschner war mit dem Kopf zum 1:0-SVR-Blitzstart zur Stelle (2.).

Es sollte nicht die letzte gefährliche Hereingabe von Swinarski bleiben, aber einmal rutschte Mick Vogelsang knapp vorbei (7.) und ein anderes Mal strich der Ball hauchzart am Pfosten des HNU-Gehäuses von Torwart Louis Bauer vorbei (19.).

Auf der Gegenseite wurden die Südringgauer das erste und einzige Mal in Halbzeit eins durch eine Einzelaktion in der Offensive gefährlich: Bjarne Pankow setzte sich links im Strafraum nahe der Grundlinie durch, sein Schuss landete aber viel zu weit über dem Tor von Daniel Schwenda (12.).

Klares Reichensächser Chancenplus

Ansonsten spielte sich das Geschehen meist in der HNU-Hälfte ab. Einen Kopfball nach einer Ecke setzte Kirschner neben das Tor (15.) und in der 31. Minute hätte das 2:0 dann fallen müssen. Zunächst zog Vogelsang von rechts nach innen, sein abgefälschter Schuss landete am Pfosten.

Den Nachschuss parierte Bauer stark gegen Kirschner, der Ball nahm aber eine so ungewöhnliche Flugkurve, dass er abermals in höchster Not von HNU auf der Torlinie geklärt werden musste. Und auch wenig später fehlten wieder nur Zentimeter: Nach einer Flanke von Reichensachsens Tonio Binneberg schraubte sich Kirschner am Elfmeterpunkt am höchsten, sein Kopfball klatschte aber gegen den Pfosten (40).

Kirschner mit der Vorentscheidung

Auch nach der Halbzeitpause war vor allem Reichensachsen tonangebend. Zunächst parierte Louis Bauer im Eins-gegen-Eins stark gegen Kirschner (48.), bei einem Freistoß von Binneberg, den der starke HNU-Rückhalt abermals gut parierte, war Kirschner dann aber per Abstauber zur Stelle (54).

Mit dem 2:0 im Rücken ließ es der ersatzgeschwächte SVR nun etwas ruhiger angehen und HNU kam im Offensivspiel zu mehr Entfaltung. Die besten Einschussmöglichkeiten für die Elf von Andreas Hartmann und Silvio Schlenz vergaben allerdings Lukas Wetterau (63.) und Lukas Braun (80.), sodass der Finaleinzug der Gastgeber nicht mehr wirklich in Gefahr geraten sollte.

In der Gruppenliga geht es für den SVR bei Grebenstein (Samstag, 15 Uhr) und für HNU gegen den Melsunger FV (Sonntag, 15 Uhr, Herleshausen) weiter.

(Maurice Morth)