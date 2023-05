Heute zweites Halbfinale im Kreispokal: Reichensachsen fordert SG HNU

Von: Maurice Morth

Foto aus der Hinrunde der Gruppenliga 22/23: Marius Jung vom SV Reichensachsen (links) und Bjarne Pankow von der SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund im Laufduell. © Marvin Heinz

Heute Abend entscheidet sich, wer dem Fußball-Verbandsligisten Lichtenauer FV ins Finale des Kreispokals 2022/2023 folgt.

Reichensachsen – Ab 19 Uhr messen sich die Gruppenligisten SV Reichensachsen und SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund. Vier Dinge, auf die es im Spiel in Reichensachsen besonders zu achten gilt:

1. Den Torjäger: Jerome Kirschner ist sowas wie die sportliche Lebensversicherung des SV Reichensachsen. Der Angreifer, der im vergangenen Sommer vom SV Adler Weidenhausen II zurück zu seinem Heimatverein wechselte, kommt auf 19 Einsätze in dieser Gruppenliga-Spielzeit und erzielte dabei herausragende 30 Tore – so gut ist dieses Jahr sonst keiner im Werra-Meißner-Kreis. Erst zuletzt beim 3:2 über Türkgücü Kassel schnürte der 25-Jährige einen Dreierpack.

2. Die Personalsituation: Wirklich rosig sieht es im Saisonendspurt weder beim Gastgeber noch bei den Gästen aus. SVR-Pressesprecher Stefan Geisler: „Die schwierige Personalsituation bei uns ist nicht von der Hand zu weisen, wir werden das Team wohl auch mit Spielern aus dem Kreisliga-A-Kader auffüllen.“ Definitiv fehlen werden Jan Kaufmann, Danny Göhler und Stephan Montag, hinter David Dreyer, Christian Schätzke und Louis Wendemuth stehen darüber hinaus ganz dicke Fragezeichen.

Auch HNU-Trainer Andreas Hartmann sagt: „Bei uns sind bei so einem Spiel unter der Woche auch längst nicht alle von unseren Spieler mit von der Partie.“

3. Die Prioritäten: Die sind anders verteilt. „Wenn wir die Wahl zwischen dem Aufstieg in die Verbandsliga oder dem Einzug ins Pokalfinale haben, dann ist klar, was wir nehmen. Das soll nicht den Pokalwettbewerb abwerten, aber ist unseren Verletzungssorgen geschuldet. Die Spieler, die heute auf dem Feld stehen, werden aber alles versuchen, um zu gewinnen“, verspricht Geisler.

„Für uns ist das Halbfinale ein Zusatzspiel, an das wir vor dem Viertelfinale gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach nicht gedacht haben. Nach der doch recht verkorksten Gruppenliga-Saison wäre es eine tolle Geschichte für meine Truppe, ins Finale einzuziehen.“

4. Die Einschätzung: „Was uns wirklich erwartet gegen HNU, wissen wir nicht. Sie haben sich auf jeden Fall zuletzt gut präsentiert. Für sie ist es das letzte Saisonhighlight“, meint Stefan Geisler vom SVR. Sein Gegenüber Andreas Hartmann sagt: „Wir haben gegen K/H/D gezeigt, dass wir für eine Überraschung gut sind. Allerdings ist Reichensachsen in egal welcher Besetzung der Favorit. Wir versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und wollen an unsere zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen.“

(Maurice Morth)