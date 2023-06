Letzte Entscheidungen im Fußball: Relegation startet am kommenden Samstag

Von: Maurice Morth

Paul Müller (Mitte) und die SV 07 Eschwege bekommen es im Kampf um einen Platz in der Kreisoberliga mit der SG Werratal zu tun. © Maurice Morth

Für einige Mannschaften aus dem Werra-Meißner-Kreis geht es ab dem kommenden Samstag noch um den Auf- und Abstieg. Der kurze Überblick.

Eschwege – Für einige Fußballmannschaften aus dem Werra-Meißner-Kreis geht die Spielzeit 2022/2023 ab dem kommenden Wochenende sprichwörtlich in die Verlängerung, denn in den Relegationsspielen drehen die Teams eine Extrarunde und kämpfen noch um den Aufstieg oder den Klassenerhalt.

Nach dem letzten Spieltag sind die Termine und die Gegner nun fix, teilt Kreisfußballwart Holger Franke mit. Ein kurzer Überblick:

Gruppenliga Kassel/Kreisoberliga Werra-Meißner

Am Aufstieg zur Gruppenliga versucht sich Kreisoberligist SG Meißner. Das erste Spiel steigt am Samstag, 16 Uhr, bei der FSG Weidelsburg (Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen).

Danach geht es zu Hause am Samstag, 10. Juni, 16 Uhr, gegen die SG Neukirchen/Röllshausen (Schwalm-Eder) weiter, ehe Spiele bei der TSG Wilhelmshöhe (Kassel, 14. Juni, 19 Uhr) und das Heimspiel gegen die SG Adorf/Vasbeck (Waldeck) anstehen (17. Juni, 16 Uhr).

Kreisoberliga Werra-Meißner/Kreisliga A Werra-Meißner

Hier treffen der Kreisoberliga-Vorletzte SG Werratal auf den Tabellenzweiten der Kreisliga A, die SV 07 Eschwege. Das Hinspiel findet am kommenden Samstag, 3. Juni, um 15 Uhr in Wendershausen statt. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr auf der Eschweger Torwiese.

Kreisliga A Werra-Meißner/Kreisliga B Werra-Meißner

Der VfL Wanfried II versucht als Zweiter der Kreisliga B im Aufeinandertreffen mit dem Vorletzten der Kreisliga A, dem VfB Rommerode, den Sprung in eine höhere Spielklasse. Los geht es am Samstag, 3. Juni, um 14.30 Uhr mit dem Hinspiel in Rommerode. Das Rückspiel steigt am Samstag, 10. Juni, um 16 Uhr dann im Werrastadion in Wanfried.

Kreisliga B Werra-Meißner/Kreisliga C Werra-Meißner

Hier duelliert sich B-Ligist FC Eschwege mit den C-Ligisten SG Sontra II und VfR Wickenrode II. Die Ansetzungen: Spiel 1 am Samstag, 3. Juni, 16 Uhr zwischen SG Sontra II und FC Eschwege; Spiel 2 am Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr zwischen Verlierer Spiel 1 und VfR Wickenrode II; Spiel 3 am Samstag, 10. Juni, 16 Uhr zwischen VfR Wickenrode II und Sieger Spiel 1.

Ein wichtiger Hinweis dazu: Sofern in Spiel 1 die SG Sontra II verlieren sollte, wird das Heimrecht in Spiel 2 und Spiel 3 jeweils getauscht, damit letztliche jede Mannschaft ein Heimspiel austragen kann. Sofern Spiel 1 unentschieden endet, entscheidet über die Teilnahme an Spiel 2 das Los.

(Maurice Morth)