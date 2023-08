Fußballerinnen des 1.FC Nürnberg im Trainingslager in Hohenroda

32 / 32

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben sich in dieser Woche mit einem Trainingslager in Hohenroda auf die neue Saison vorbereitet. Und in Bad Hersfeld auch ein Testspiel bestritten. Ein Besuch beim Bundesliga-Aufsteiger. © Tamsyn Axt-Bäuml