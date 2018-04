Wie man einen Weltmeister links liegen lässt und dann den Torabschluss vergisst

Kassel. Ein Fußballtrainingscamp mit einem Weltmeister von 1990 und dem lokalen Fußballgott erleben gestern und heute rund 100 Kinder in Kassel. Wir waren vor Ort.

Eins-gegen-eins, eine Grundübung im Fußball. Körpertäuschung links, dann rechts am Gegner vorbei. Der Angreifer lässt den Verteidiger hinter sich und kehrt zum Startpunkt zurück. Torabschluss? Kann man mal vergessen, wenn der Verteidiger Guido Buchwald heißt. Denn der Weltmeister von 1990 trainiert gestern und heute mit mehr als 100 jungen Kickern aus der Region im Ostercamp der Sparkassen-Versicherung.

In Kleingruppen wird auf dem Kunstrasen des KSV Hessen Kassel trainiert. Dribblings, Sprints, Torabschlüsse. Alles nichts Neues für die kleinen Kicker – die meisten von ihnen sind schon in Vereinen angemeldet. Das Besondere an diesem Vormittag: Zu den Trainern gehören Guido Buchwald, Carsten Lakies, Thorsten Bauer und Tobias Cramer. Vom Weltmeister bis zum örtlichen Fußballgott ist also alles dabei. „Ich denke mal, ich werde fürs Abschlusstraining gebraucht. Würde ja sonst wenig Sinn machen“, sagt Ex-KSV-Stürmer Bauer grinsend.

+ Grundübungen: vom Slalom, über kurze Sprints, bis hin zum Torabschluss. An zwei Tagen werden die mehr als 100 Kinder ordentlich gefordert. © Fischer

Viele der Kinder können mit Bauer und Cramer wohl mehr anfangen als mit Weltmeister Buchwald. Zum Einen spielen viele von ihnen beim KSV Hessen. Zum Anderen sind die maximal 14-Jährigen schlichtweg zu jung, um Buchwald noch als Fußballstar zu kennen. „Desch is’ egal“, schwäbelt Buchwald. Denkt sich auch Marvin Müller (10) aus Kleinalmerode. „Ich habe erst bei der Vorstellung erfahren, dass wir mit einem Weltmeister trainieren“, sagt der Spieler des SSV Witzenhausen. Aufgeregt sei er also nicht gewesen, zumal „ich ja zweimal an ihm vorbeigekommen bin“. Vorbei am Weltmeister, der im WM-Finale von 1990 Argentiniens Superstar Diego Maradona aus dem Spiel genommen hatte.

Was ist die Motivation eines Weltmeisters, sich mit Kindern auf einen Platz zu stellen? „Des Schönste is doch, wenn du zusamme Spaß an de Bewegung hascht, odder?“, antwortet Buchwald – das Schwäbische ist erneut nicht zu überhören. Etwa ein Dutzend Camps begleitet er pro Jahr. Es gehe dabei nicht um Leistung, schließlich sei bei solchen Veranstaltungen das Leistungsgefälle innerhalb der Gruppen zu groß. Aber wenn er dem einen oder anderen einen guten sportlichen Tipp geben kann, freue ihn das.

Einen neuen Impuls für Sohn Linus Steinhauer – er spielt in der U 9 des KSV Hessen – erhoffen sich auch Melanie und Lars Steinhauer aus Waldkappel. „Ich kannte ihn nicht, mein Sohn aber schon“, sagt die Mutter über Gasttrainer Buchwald. „Wegen ihm wollte Linus hierher kommen“, ergänzt der Vater.

+ Autogrammjagd: Bevor das Trainingscamp losging, musste Weltmeister Guido Buchwald sich um seine Fans kümmern. © Fischer

Dass es dann doch keine Spaßveranstaltung ist, sondern immer noch ein Fußballtraining, merkt man irgendwann auch beim Weltmeister. „Ja, gut“, kommentiert er einen Heber über den Gegenspieler. „Abschluss, schnell! Stopp – jetzt ist’s zu spät. Im Fußball schießt man Tore“, sagt der, der als Defensivspezialist bekannt war, aber in 723 Spielen immerhin 75 Tore erzielt hat – von der 1. Bundesliga bis in die japanische J-League.

Und dann, in einem ruhigen Moment als die Kinder etwas trinken, packt der Weltmeister ihn aus: den Übersteiger, der ihm den Beinamen „Diego“ eingebracht hat. Sicherlich, im Achtelfinale 1990 gegen die Niederlande wirkte das Ganze etwas dynamischer. Aber zumindest kommt an diesem Morgen etwas Weltmeisterliches auf. Zumindest bei denen, die sich erinnern.