Trainer Garcia: Ein Sonntag ohne Fußball ist kein richtiger Sonntag

Teilen

Mit vollem Einsatz will Aufsteiger SG Werratal (in Rot) am Sonntag im Derby gegen Hohenroda in die Saison starten. © Friedhelm Eyert

Hersfeld-Rotenburg – Aufsteiger Michelsrombach/Rudolpshan und Rot-Weiß Burghaun eröffnen am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Nachbarschaftsderby die Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord. Was man ansonsten zum Auftakt wissen sollte, beantworten wir in diesem Artikel.

Welche Mannschaften sind neu in der Kreisoberliga?

Es sind Gruppenliga-Absteiger FSV Hohe Luft, sowie die A-Liga-Meister und Aufsteiger SG Werratal und eben Michelsrombach/Rudolphshan. Neu in Anführungszeichen sind – wie berichtet – auch zwei Spielgemeinschaften: Die FSG Jossatal, die sich aus Breitenbach, Hattenbach und Niederjossa zusammensetzt, sowie die SG Ludwigsau (Friedlos, Mecklar, Meckbach und Reilos). Nicht mehr dabei ist die SG Wildeck, die in die Kreisliga A abgestiegen ist.

Wie viele der 16 Mannschaften kommen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg?

Es sind Elf. Nicht dazu gehören Dittlofrod/Körnbach, Kiebitzgrund/Rothenkirchen, Michelsrombach/Rudolpshan, RW Burghaun und die Reserve des Hessenligisten SV Steinbach.

Eine gewaltige Fluktuation hat es beim FSV Hohe Luft gegeben. Der neue Trainer Paco Garcia hat beinahe eine gesamte Mannschaft aus Friedlos mitgebracht. Was rechnet er sich vor dem Auftakt gegen Dittlofrod/Körnbach (Sonntag, 15 Uhr) aus?

Paco Garcia, Trainer des FSV Hohe Luft © Friedhelm Eyert

„Dittlofrod hat eine starke Mannschaft und kann um die Spitzenplätze mitspielen. Aber wir haben keine Angst, und ich traue uns auch einen Sieg zu“, sagt Garcia. Man habe sich von Spiel zu Spiel besser gefunden, auch wenn immer wieder einige Urlauber gefehlt hätten. Torhüter Socolnicki, Napierela und Perteshi stehen am Sonntag nicht zur Verfügung. Trainer Garcia freut sich auf den Start: „Ein Sonntag ohne Fußball ist kein richtiger Sonntag“, sagt er.

Mit einem echten Kracher beginnt für Neuling SG Werratal die Saison. In Herfa geht es gegen den Nachbarn FSG Hohenroda (Sonntag, 15 Uhr). Ist die SG gut auf das Ostkreis-Derby vorbereitet?

Kai Jordan, Abteilungsleiter der Spielgemeinschaft, geht realistisch in die Saison. „Wir werden es schwer haben, aber unsere Mannschaft ist gut und hat das Potenzial für den Klassenerhalt“, sagt er. Am Sonntag hofft man in Herfa – bei gutem Wetter – auf etwa 300 Zuschauer. „Wir haben lange nicht gegeneinander gespielt. Es ist eine schöne Herausforderung zum Auftakt“, sagt Jordan. Den Abgang ihres Torjägers Sorin Leucuta haben die Werrataler nicht adäquat ersetzen können. „Uns fehlen zwar 29 Tore, aber wir haben auch sonst noch über 60 Tore geschossen in der letzten Saison“, sagt Jordan.

Und was sagt Markus Ruppel, Trainer der FSG Hohenroda?

Nach Platz sieben in der vergangenen Spielzeit (und einer ganz schwachen Rückrunde) will der Coach mit seinem Team angreifen. „Wir haben uns gut verstärkt und haben jetzt Konkurrenzkampf in unserem 18er-Kader. Das tut uns gut“, sagt Ruppel. Er rechnet in Herfa ebenfalls mit einer stattlichen Kulisse – und strebt mit seiner Mannschaft den ersten Sieg an. „Unser Auftaktprogramm ist absolut machbar. Ich kalkuliere mit neun Punkten plus x aus den ersten vier Partien“, sagt er optimistisch. (Sascha Herrmann)