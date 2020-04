Geburtstagskind und viel Geschichte: Seit 130 Jahren wird in Kassel gerudert

Heute vor 130 Jahren wurde in Kassels erstmals im Verein gerudert. Die Geburtstagsfeier am 1. Mai beim Tag des Wassersports beim Ruderverein Cassel 2010 fällt aus. Wir blicken dennoch zurück. Das Kasseler Vereinsrudern in Zahlen:

2 Aktive starteten bei ihren Olympia-Teilnahmen für Kasseler Klubs. Bei den Sommerspielen im Jahr 1976 belegte Gerhard Kroschewski von der Rudergesellschaft 1927 den fünften Platz im Doppelzweier mit seinem Geisenheimer Partner Peter Becker. 24 Jahre später gewann Marcel Hacker in Sydney im Einer Bronze. Der gebürtige Magdeburger war seinerzeit Mitglied des Casseler Frauenrudervereins.

6 Menschen gründeten am 23. April 1890 den Ruderverein Cassel. Ausgangspunkt war eine Initiative von Christian Fischer, der mit einer Anzeige in der Tageszeitung zu einer Gründungsversammlung ins Café Verzett in die Hedwigstraße 12 in Kassel einlud. Fischer wurde auch erster Vorsitzender des Klubs.

9 Menschen sitzen in einem Leichtgewichts-Achter. 1951 holten Helmut Wehn, Willi Hellmuth, Heinz Diele, Siegfried Selke, Erich Rübe, Rudolf Becker, Jürgen Kassing, Georg Hoffmann und Steuermann Lothar Schimpf bei der Deutschen Meisterschaft für den Ruderverein Cassel die erste Goldmedaille eines Kasseler Bootes.

47 Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga waren im August 2013 auf der Fulda zwischen Prinzessgarten und Drahtbrücke zu Gast, um ihre Sieger am vierten Wettkampftag zu ermitteln. Jens Gerlach vom RV Cassel 2010 hatte in Zusammenarbeit mit Alicia de la Porte von der SG Stern die deutsche Elite auf die Fulda geholt. Es war das erste Mal, dass die besten Achter Deutschlands in Kassel um vordere Plätze kämpften. 2000 Zuschauer verfolgten das Geschehen.

730 war die Nummer, unter der der Ruderverein Cassel bis zum 20. Mai 2008 im Vereinsregister eingetragen war. Bereits zum 100. Geburtstag im Jahr 1990 hatte sich der Klub vom aktiven Rennsport verabschiedet. Etliche Mitglieder schlossen sich danach dem Ruderklub Kurhessen Kassel an. Zu den erfolgreichsten Kasseler Startern der jüngeren Vergangenheit gehören Sebastian Peter und Manuela Zander (beide vom Ruderverein Kurhessen-Cassel), die jeweils Junioren-Weltmeister wurden.

1500 Ruderer sind in den zwölf Kasseler Vereinen organisiert. Neben dem RV Cassel 2010, der RG Kassel 1927, dem RV Kurhessen-Cassel, dem Casseler Frauenruderverein und dem Universitätsruderverein fördern noch sieben Schulvereine in Kassel den Rudersport. Bereits seit 1897 wird beim Wilhelmsgymnasium gerudert, der nun der älteste Kasseler Ruderverein ist. Eine Art Dachverband für die Kasseler Klubs ist der Kasseler Regattaverein, in dem Valentin Schmid zurzeit den Vorsitz hat.

Archivfoto: Andreas Fischer