Gefühlte Endspiele in der Fußball-Kreisoberliga

Spiele mit Finalcharakter bestreiten momentan die Mannschaften in der Fußball-Kreisoberliga, wie die SG Niederaula, hinten Luis Veapi, und die FSG Hohenroda, vorn Tim Fischer. © Friedhelm Eyert

Die Spannung im Spitzenkampf der Fußball-Kreisoberliga Fulda Nord steigt: Die SG Neuenstein will am Sonntag mit einem Heimsieg gegen die FSG Hohenroda (15 Uhr/in Untergeis) die Tabellenspitze verteidigen.

Hersfeld-Rotenburg - Sollten sie verlieren und die FSG Bebra gleichzeitig die Begegnung bei der SG Niederaula/Kerspenhausen zum selben Zeitpunkt gewinnen, dann würde Bebra als Tabellenzweiter nach Punkten mit Neuenstein gleichziehen. So könnte eine der zahlreichen Rechnungen am Wochenende aussehen.

Doch irgendwelchen Rechenexempeln schenkt Christian Pfeiffer momentan keine Beachtung. „Wir wollen sehen, dass wir unsere Spiele gewinnen, damit wir vorne am Ball bleiben.“ Mit dem 2:1-Erfolg in Niederaula in strömendem Regen war am vergangenen Wochenende bei den Neuensteinern ein Knoten geplatzt. „Der Sieg war eminent wichtig für die Motivation“, sagt Pfeiffer. „Für uns gibt es jetzt nur noch Spiele mit Finalcharakter. Denn was nutzt uns dieser Sieg in Niederaula, wenn wir das nächste gegen Hohenroda verlieren sollten?“

Momentan hat Neuenstein in Dominik Oelschläger einen Stürmer, der mit 31 Treffern die Torfabrik des Tabellenführers am Laufen hält. Er ist ein treffsicherer und zuverlässiger Angreifer. Einer, der weiß, wie es geht. Zum Beispiel in der Schlussphase in Niederaula, wo er eine einzige kleine Unachtsamkeit zum Siegtor nutzte.

An diesem Sonntag trifft Pfeiffer mit seinem Team auf einen starken Vierten, der um seine letzte Chance auf den zweiten Platz buhlt, sofern er das Nachholspiel am Freitag in Steinbach (Beginn 18.30 Uhr) gewinnt. Der Coach erinnert sich an das Remis im Hinspiel. „Sie können von der ersten bis zur letzten Sekunde kämpfen“, sagt er. „Und sie haben mit Marlon Weitz vorn einen treffsicheren Schützen.“

Doppelt gefordert sind die Mannschaften von Friedlos und Niederaula. Während dem Vorletzten Friedlos gegen den Dritten Weiterode allenfalls Außenseiterchancen zugetraut werden, fährt Niederaula am heutigen Freitag zuerst nach Dittlofrod, ehe es am Sonntag Bebra empfängt. Dittlofrod war ein Nachholspiel aus dem vergangenen Jahr, das der Schiri kurz vor Anpfiff abgesagt hat. Für die Partie heute um 19 Uhr in Dittlofrod ist das Heimrecht getauscht worden, das Rückspiel findet am 17. Mai in Niederaula statt. „Der Platz in Niederaula ist durch die Partie am Wochenende nur für ein Spiel belastbar“, sagt Trainer Ernest Veapi, der heute auf den gesperrten Niklas Braun verzichten muss. Ob die angeschlagenen Max Schäfer oder Markus Schaub zum Einsatz kommen, ist noch offen.

Die SG Niederjossa/Breitenbach, die Sonntag spielfrei hat, empfängt am Freitag im Derby (18.30 Uhr) in Niederjossa die SG Kiebitzgrund. Mit einem Sieg könnte das Team um Adam Veapi den Nachbarn in der Tabelle überholen. Die SG Haunetal ist erst am Sonntag im Einsatz. Sie erwartet in Neukirchen Weiterode (15 Uhr), hat aber aufgrund der Tabellensituation wohl nur Außenseiterchancen. (Hartmut Wenzel)