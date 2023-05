SG Neuenstein: Meisterparty in der Geis

Party im Wasser: Nach dem Titelgewinn ging das komplette Team zur Abkühlung in die knietiefe Geis, die neben dem Sportplatz in Untergeis fließt. © Hartmut Wenzel

Sicher, souverän, SG Neuenstein: Mit einem knappen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den Dritten ESV Weiterode krönte sich der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga am vorletzten Spieltag zum Meister. Erstmals seit den 80er-Jahren - damals war es die SG Mühlbach/Raboldshausen - spielt in der kommenden Serie wieder ein Team aus dem Geisgrund in der Gruppenliga.

Um 17.45 Uhr rissen die Neuensteiner Spieler nach dem Abpfiff des souveränen Schiris Sören Wollrath die Arme in die Höhe. „Es ist vollbracht“, verkündete Platzsprecher Uwe Roßbach vom SVW Untergeis. „Der neue Meister der Kreisoberliga heißt SG Neuenstein. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und ihren Trainer, Christian Pfeiffer.“

Auf der letzten Meile wurde es aber noch einmal spannend. Die SG Neuenstein legte los wie die Feuerwehr. Vor allem Mittelfeldmotor André Deneke war nur durch Fouls zu bremsen. Weiterode konnte sich bei Torhüter Pascal Nagel bedanken, dass sie nicht zur Halbzeit mit 0:5 zurücklagen.

Schon in der achten Minute lenkte der unglaublich reaktionsschnelle Keeper einen scharf getretenen Freistoß von Dennis Galbas über die Latte, später parierte er eine Großchance von André Deneke, der nach Flanke von Dominik Oelschläger nur aus zwei Metern Entfernung an dem bereits am Boden liegenden Schlussmann scheiterte.

In der 18. Minute aber brach Deneke den Bann. Im Mittelfeld schnappte sich der erfolgsgewohnte Angreifer den Ball, drang auf der Rechten Seite in den Strafraum ein und überwand den diesmal einen Moment zu weit herausgelaufenen Nagel mit einem Schuss ins lange Eck (18.)

Keine fünf Minuten später musste Nagel erneut hinter sich greifen. Erneut konnte Deneke nur durch ein Foulspiel gebremst werden - Freistoß. . Daniel Schwarz´ satter Kunstschuss aus 16 Metern prallte vom Innenpfosten ins Tor – unhaltbar für Weiterodes Keeper. Sehr zum Jubel der fast jugendlichen Fans unter den knapp 400 Zuschauern, die an der Barriere zur Straßenseite ihr Team mächtig anfeuerten. Sie sangen: „Ein Leben laaang.., SGN ein Leben laaaang.“, hüpften im Takt, wie in einer Fankurve in der Bundesliga: „Gruppenliga, Gruppenliga, hey, hey ...“. Und sie brannten zum Schluss Pyrotechnik ab. Noch einmal kam in der zweiten Halbzeit Stimmung auf, als Kerem Kardas einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer verwandelte (54.). Bei dieser Aktion sah Oelschläger Gelb wegen Meckerns. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Meisterschaft schon sicher. Weil Dittlofrod/Körnbach eine Stunde zuvor dem Zweiten Bebra ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt hatte, stand der neue Titelträger schon während dem Spiel fest. „Heute ist der ganze Druck von uns abgefallen. Jetzt wird erst einmal gefeiert“, sagte SGN-Trainer Christian Pfeiffer bevor die üblichen Bierduschen über sich ergehen lassen musste. Bevor die Party im und um Sportlerheim stieg badete die ganze Mannschaft erst einmal in der Geis in Glückseligkeit.

SG Neuenstein: S. Schwarz, Hemel, A. Leiding, Oelschläger, D. Schwarz, Hoffmann, L. Hebeler, Galbas, Pfeiffer, Seitz, Deneke (S. Skrabal, Hasan, Kolbe)

ESV Weiterode: Nagel - Pfau, Hirschfeld, Hartig, Schwachheim, S. Kaval, Eskin, Mohr, Hirschfeld, Krapf, A. Kasal (Salehy)

SR: Wollrath (Ludwigsau); Z: 400, Tore: 1:0 Deneke (18.), 2:0 D. Schwarz (23.), 2:1 Kardas (54./FE.)

Von Hartmut Wenzel