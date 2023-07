Filou aus Reichensachsen: Manfred Liese (77) gewinnt ADAC-Geländefahrt in Zschopau

Von: Maurice Morth

Manfred Liese präsentiert auf seinem Hof sein Schmuckstück, eine über 50 Jahre alten Jawa, die vom gleichnamigen tschechischen Motorrad- und Automobilhersteller im damaligen Ostblock produziert wurde und immer noch den „Siegesmatsch“ aus Zschopau trägt. © Maurice Morth

Manfred Liese aus Reichensachsen räumte mit seinen 77 Jahren zuletzt bei den ADAC-Classics in Zschopau mit seiner Geländemaschine ab.

Reichensachsen – Nein, an Selbstbewusstsein mangelt es Manfred Liese aus Reichensachsen ganz sicher nicht. Mit seinen 77 Jahren ist er auch heute noch um kein Wort verlegen, selbst wenn es einmal unbequem und provokant sein sollte.

Und auch auf seiner so geliebten Enduromaschine machte der Geschäftsmann, der immer einen Witz auf den Lippen hat, vor wenigen Tagen wieder einmal auf sich aufmerksam. Mit dem 1. Platz in der Klasse C1 im Gepäck kehrte er von der 21. ADAC-Classic-Geländefahrt „Rund um die MZ-Stadt Zschopau“ aus dem Erzgebirge zurück.

Liese: „Ich bin anders wie die anderen“

„Ich bin anders wie die anderen“, scherzt Liese. Was er damit meint? Nicht nur seine körperliche Fitness, die in seinem Alter noch immer bemerkenswert ist, sondern auch sein Talent: „Ich trainiere nicht. Ich setze mich auf die Maschine und fahre. Vielleicht laufe ich die Sonderprüfungen ab, aber vor allem fahre ich auf Sicht.“

Bei der in diesem Jahr mit 330 Fahrern aus zwölf Nationen besetzten Traditionsveranstaltung, die seit Jahren Veteranen des Motorradgeländesports, Besitzer von älteren Maschinen sowie Fans aus ganz Europa anlockt, ließ er auf dem über 50 Kilometer langen Rundkurs so die Konkurrenz in seiner Klasse hinter sich.

Gespickt war die Strecke mit neun verschiedenen Prüfungen, zwei Zeitmessungen, zwei Sonderprüfungen, einer Stilfahrts- und einer Beschleunigungsprüfung sowie Auf- und Abfahrten.

Demonstrativ noch 20 Liegestütze nach dem Wettkampf

„Im Endeffekt musst du alles können, sonst wird’s nichts mit einer guter Platzierung“, sagt der Reichensächser, und fügt im Hinblick auf die körperliche Belastung hinzu: „Krämpfe bekommst du aber sowieso, da kannst du machen, was du willst. Ich erlaube mir nach dem Rennen aber immer noch den Spaß, vor den alten Hasen 20 Liegestütze zu machen.“

Zurückgreifen kann Liese, der 1946 in Eschwege das Licht der Welt erblickte, auch auf seinen großen Erfahrungsschatz.

Als der MSC Eschwege bis in die frühen 1980er-Jahre hinein rund um die Blaue Kuppe Läufe zu Deutschen- und Europameisterschaften im Geländesport veranstaltete, da war „Manni“ von 1965 bis 1982 hautnah mit dabei, krönte sich im 3er-Team zum Deutschen Vizemeister und Meister.

Sowohl mit dem Ehrenpreis für den ältesten Teilnehmer also auch den ersten Platz in der Klasse C1 wurde Liese ausgezeichnet. © Maurice Morth

Für die Summe seiner Erfolge, die ihn unter anderem nach Spanien, Großbritannien, Tschechien und Schweden führten, wurde der 77-Jährige später mit dem Sportabzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet, die höchste Würde des ADAC und des Deutschen Motorsport-Verbandes.

2012 nahm er das Endurofahren wieder auf

Nach drei ruhigeren Jahrzehnten nahm er 2012 wieder das Endurofahren auf. Fragt man ihn nach seinem Erfolgsgeheimnis, dann stoppt er. Grübelt kurz, ehe es wie aus der Pistole geschossen kommt: „Mein Ehrgeiz ist ausgeprägt. Du musst immer an dich glauben. Bei mir gibt es kein Zurück, nur vorwärts.“

Vorwärts, das hat ihn in Zschopau wieder einmal zuverlässig sein Schmuckstück gebracht. Seine 250er Jawa ist in Endurokreisen Kult. 1966 in der damaligen Tschechoslowakei gebaut, bringt die stolze 140 Kilogramm auf die Waage, soll nun aber demnächst in ein Museum nach Tschechien wandern.

„Ebenso war es das letzte Rennen in Zschopau, man muss schließlich aufhören, wenn man oben ist“, so Liese. Weitere Wettkämpfe will er in 2023 dennoch bestreiten. Vor allem dabei alte Weggefährten zu treffen, aus Deutschland und dem Ausland, bereite ihm die größte Freude.

So beispielsweise auch Bruno Bierschenk aus Röhrda, der in Zschopau die Klasse der Ü70-Fahrer für sich entschied.

„Zu den jungen Leuten habe ich aber nicht so den Kontakt. Ich freue mich aber, dass Fahrer wie Maxi Wills nachkommen, das braucht es.“

Den Sport von früher mit heute zu vergleichen, sei aber nicht möglich: „Material und Technik haben sich so stark verändert. Wo wir mit den alten Maschinen bremsen müssen, da springen die Jungs heute einfach drüber.“

(Maurice Morth)