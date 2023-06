TV Hersfeld feiert sein 175-jähriges Bestehen

Ehrungen: Langjährige Mitglieder wurden in der Feierstunde beim 175-jährigen Bestehen des TV Hersfeld im Festzelt an der Jahnhalle ausgezeichnet. Von links: Karl-Heinz Börner, Fritz Becker, Sportwartin Jutta Braun, Karl-Heinz Hüter, Ute Becker, Günter Wolff, stellvertretende Vorsitzende Lisa Rempen und TVH-Vorsitzender Gunter Grimm © Friedhelm Eyert

„Viele junge Menschen sind voller Schwung und Idealismus. Ihre Bereitschaft, Verantwortung für andere zu übernehmen und sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, muss stärker honoriert und genutzt werden.“

Bad Hersfeld – Ein Satz, der ein Statement für die Zukunft ist. Gesagt hat ihn Gunter Grimm, Vorsitzender des TV Hersfeld, in seiner Festrede zum 175-jährigen Bestehen des Vereins. Zur Feierstunde war die Vereinsfamilie am Samstagnachmittag im Festzelt an der vereinseigenen Jahnhalle zusammengekommen. Es gab Reden, Musik, Ehrungen, Vorführungen, Kurzweil, Gespräche, Essen und Getränke - und tolles Sommerwetter, wie es das „Geburtstagskind“ sich verdient hatte.

Mit schmissigen Klängen hatte die Jazz-Band der Musikschule Bad Hersfeld den Auftakt des Nachmittags geszaltet. Es folgten Grußworte der Ehrengäste - siehe Artikel rechts. Manch einer hatte dabei auch ein Kuvert mit einer finanziellen Zuwendung im Gepäck. Eine solche gab es auch vom Vereinssponsor, der Bad Hersfelder Firma Trox: 1080 Euro für neue fünf neue Turnmatten.

TVH-Vorsitzender Gunter Grimm, der durch das Programm des Nachmittags führte, wollte sodann in seiner Festrede den Blick weniger in die an Geschichte und Geschichten reichhaltige Vergangenheit des TVH als in die Zukunft lenken. Gerade in kleineren Städten und Gemeinden seien die Vereine Brückenbauer zwischen den Menschen, führte er aus. Jede Minute des Engagements lohne sich, denn: „Was Kinder hier im Sport lernen, lernen sie fürs Leben“, betonte der Vorsitzende.

Er verwies darauf, dass die Qualifikation zum Übungsleiter immer umfangreicher und aufwendiger werde, auch finanziell. Ausbildung und Aufwandsentschädigung zahle der Verein gern, um die jungen Menschen an sich zu binden, doch bei allem Idealismus begeistere man damit junge Menschen nicht, die anderen das Wertvollste schenkten, was sie besäßen: ihre Zeit. Grimm: „Dem müssen wir alle Rechnung tragen. Der Staat und die Stadt, für deren Engagement man wir sehr dankbar sind, dürfen sich nicht aus der Verantwortung für soziale Gerechtigkeit und der Förderung zurückziehen.“ Es gelte, die Vereine fit für die Zukunft zu machen und durch geänderte Rahmenbedingungen wieder mehr Freieillige zu begeistern.

Grimm danke allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit - und freute sich auf einen weiteren Höhepunkt des Nachmittags, die Ehrungen - siehe Artikel unten. Im Mittelpunkt dabei: die Verleihung der Goldenen Plakette der Stadt an Karl-Heinz Hüter unter dem großen Beifall der Anwesenden.

Die wurden dann von der eigens aus den Niederlanden angereisten Brass Band mit schwungvollen Klängen in den geselligen Teil des Tages begleitet. Die TVH-Familie feierte Geburtstag. Weitere Bilder des Nachmittags sehen Sie auf hersfelder-zeitung.de

(Rainer Henkel )

Hohe Auszeichnung: Goldene Plakette der Stadt für Karl-Heinz Hüter von Bürgermeisterin Anke Hofmann. © Friiedhelm Eyert

Vor und nach der Feierstunde zeigte der Nachwuchs des TVH sein Können. Hier im Bild Jan Röder und die Mini-Handballer. © Friedhelm Eyert