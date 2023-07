Gemischte Teams und große Zweifel

Sascha Herrmann, Ressortleiter Sport © LUDGER KONOPKA

Die Nachricht der Woche hat für mich der Hessische Fußball-Verband (HFV) geliefert. Die Funktionäre beschlossen eine Reform, wonach ab sofort gemischt-geschlechtliche Teams im Spielbetrieb zugelassen sind.

Bad Hersfeld - Oder anders gesagt: Fußballerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können ab sofort auf Antrag in Herren-Mannschaften in allen Pflicht- und Freundschaftsspielen eingesetzt werden. Das Pilotprojekt orientiert sich am Bayrischen Fußball-Verband als Vorreiter und ist befristet bis Juli 2026.

Für junge Frauen hat das den Vorteil, dass sie in näherer Umgebung Fußball spielen könnten, sollte es dort keine Frauenmannschaft geben. Und vor dem Hintergrund, dass es auch im Männerbereich in den Kreisligen immer weniger Teams gibt – in der nächsten Saison fällt dem erstmals die Kreisliga C zum Opfer – klingt das nicht uninteressant. Soweit die Theorie.

Dass Fußballerinnen von Körperbau, Muskelkraft und somit Athletik und Schnelligkeit ihren männlichen Kollegen zumeist unterlegen sind, steht außer Frage. Für höhere Spielklassen schließt sich das Modell somit aus. B-Liga-Fußball auf dem Land – mit weiblicher Unterstützung – birgt allerdings schon eine gewisse Romantik in sich.

Bleiben wir beim Frauenfußball. In Australien und Neuseeland hat am Donnerstag die WM begonnen. Das deutsche Team startet am Montagmorgen gegen Marokko ins Turnier. Und hat sich vorgenommen, um den Titel mitzuspielen. Die letzten Leistungen geben nicht unbedingt Anlass zu Optimismus. Stopp! Bei der EM im vergangenen Jahr begeisterte uns das Team von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg und wurde erst im Finale von den Gastgeberinnen gebremst. Vertrauen wir also darauf, dass sich Deutschland abermals als Turniermannschaft entpuppt. Zumindest bei den Frauen.

Vorjahressieger Jonas Vingegaard hat bei der Tour de France die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. Mit einem souveränen Sieg im Zeitfahren und einer bärenstarken Leistung tags darauf bei der Königsetappe hoch zum Col de la Loze in Courchevel hat er sich seinen ärgsten Konkurrenten Tadej Pogacar vom Hals gehalten und wird morgen seinen Triumph in Paris wiederholen. So beeindruckend die Leistungen des Dänen auch sind – Zweifel und Verdächtigungen der Kritiker begleiten Vingegaard zum Toursieg.

Das Beste kommt zum Schluss: Radsportler Heiko Katzler ist zum dritten Mal Hessenmeister seiner Altersklasse im Zeitfahren geworden. Stark! Glückwünsche gehen auch an die Damen 30 des TC Johannesberg, die sich den Aufstieg in die Tennis-Verbandsliga gesichert haben. (Sascha Herrmann)

Schöne Ferien und ein sonniges Wochenende