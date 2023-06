Relegation zur Fußball-Kreisoberliga: Gerechtes Remis in Friedlos

Artistisch: Der Friedloser Matthias Wolf setzt gegen Wölf zu einem Fallrückzieher an. © Friedhelm Eyert

Im ersten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisoberliga Fulda-Nord musste sich der abstiegsbedrohte FV Friedlos gegen den Vizemeister der Kreisliga A 2, SV Wlf, mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Im zweiten Spiel muss Friedlos am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Rotenburg/Lispenhausen antreten.

Friedlos - Vor einer ordentlichen Kulisse von mehr als 400 Zuschauern mussten die Ludwigsauer schon früh einen Nackenschlag hinnehmen. Gäste-Goalgetter und Spielertrainer Marko Modzar hatte eine feine Flanke vors Friedloser Tor geschlagen, SV-Keeper Maximilian Tag konnte nur flach abwehren genau in die Beine von Julius Herber, der das Leder ungehindert zum 0:1 in die Maschen schob.

Ein Schock, von dem sich die Friedloser nur schwer erholten, die es dann mit langen Bällen in die Spitze versuchten. Niklas Hebeler schlug nach neun Minuten von rechts eine weite Flanke auf Matthias Wolf und der fabrizierte mit seinem Fallrückzieher einen richtigen Hingucker, der aber haarscharf am Pfosten vorbei flog. Das gab den Friedlosern Auftrieb und ihr Passspiel wurde kontrollierter. Die Folge: Die Gäste verloren ab da viele zweite Bälle, weil die Hausherren aggressiver wurden. In der 13. Minute hatte sich Wojciech Napierala links durchgetankt, seinen Flachschuss entschärfte der Gästekeeper Jesaja Spies. Nach der Trinkpause zur Mitte der Halbzeit passierte nicht mehr viel.

Die Pausenansprache von Paco Garcia, dem Friedloser Trainer, trug in der 53. Minute die ersten Früchte. Matthias Wolf hatte über links ein glänzendes Solo gestartet und direkt abgeschlossen, doch Gästekeeper Spies klärte im bedrohten Eck (53.). Im direkten Konter der Gäste fast das 0:2. Madzar schlenzte die Kugel, völlig freistehend, über den Querbalken. Die Gäste spielten sich jetzt mit Kontern frei. In einem solchen wagte Bastian Wiegand einen Distanzschuss, der haarscharf am Pfosten vorbei flog (57.). Zwei Minuten später streift ein Freistoß von Felix Gossmann die Latte des Gästetores. Nach einem Einwurf und folgenden Kopfball von Matteo Wiegand konnte Friedlos´ Keeper Tag mit einer reaktionsschnellen Flugabwehr die Kugel dann gerade noch an die Latte lenken (67.).

Der zu diesem Zeitpunkt längst verdiente Ausgleich fiel dann in der 74. Minute. Wolf hatte ein unwiderstehliches Solo von links an der Torauslinie gestartet. Seinen Pass in die Box brauchte der völlig frei stehende Niklas Schmitt nur noch abzustauben zum 1:1.

Fast im Gegenzug bewahrte Wölfs Keeper Spies sein Team vor einem erneuten Rückstand. Marko Mazdar hatte Jan Göllmann auf rechts bedient. Der zog direkt ab und zwang den Friedloser Keeper zu einer Glanzparade. Fast mit dem Schlusspfiff lag die Kugel plötzlich im Friedloser Tor. Doch noch das 1:2 – kurze Aufregung. Nein, Abseits. Dann war Schluss. (Burghard Hauptmann)

Friedlos: Tag - Wolf, Goßmann, Schmied, Glenz, Schmitt, Napierala, P. Augustin (33. Hasan), Kraft, B. Augustin, Hebeler.

Wölf: Spies; Hahner, Hofmann, Herber, Göllmann, Trott, B. Wiegand, S. Meissmer, Schwalbach, Weyer, Madzar (Bachmann, Fey, Bock)

SR: Rohrbach (Niederaula) - Z:400

Tore: 0:1 Julius Herber (5.), 1:1 Niklas Schmitt (74.)