SG Aulatal: Gezittert bis zum guten Ende

Bester Torschütze der SG: Neuzugang Luca Eckhardt (rechts), der aus Schwarzenborn kam. © Friedhelm Eyert

Großartig gestartet, dann aber nachgelassen und mächtig um den Klassenerhalt gezittert: Dass die SG Aulatal auch in der kommenden Spielzeit ein Fußball-Gruppenligist ist, war erst am letzten Spieltag gesichert.

Kirchheim/Oberaula - Da schaffte die Mannschaft das erlösende 3:1 bei Elters/Eckweisbach/Schwarzbach. Und beendete die Serie als Achter - ganze zwei Zähler vor dem FV Horas, der in die Abstiegsrelegation musste (dort aber bestand).

Ziemlich überrascht war die Konkurrenz, als die Mannschaft von Trainer Martin Friedrich nach sieben Siegen in den ersten acht Spielen die Tabellenspitze eroberte. 20 Tore sprachen eine deutliche Sprache. Dann allerdings erwischte es die Aulataler - es setzte drei Niederlagen in Serie. Nach der Hälfte der Saison waren sie noch Fünfte, bevor der Abstand zu den Abstiegsrängen deutlich schmolz - obwohl die Aulataler nie schlechter als Platz neun standen.

Das hatte auch mit Verletzungspech zu tun: Luca Eckhardt, der zusammen mit Trainer Friedrich aus Schwarzenborn gekommen war und prächtig eingeschlagen hatte, zog sich einen Kreuzbandriss zu, und auch Sturmpartner Nils Fischer blieb nicht von Verletzungen verschont.

„Wir hatten einen fantastischen Start“, erinnert sich Trainer Friedrich, „da haben wir fast etwas über unsere Verhältnisse gespielt. Wir waren gut drauf, haben Spiele auch nach Rückständen noch umgebogen. Viele Partien haben wir gar nicht einmal dominiert, aber doch die Ergebnisse geholt. Da reitest du auf einer Welle.“

Doch dann kamen Niederlagen - „die ersten Pflichtspielpleiten für die Mannschaft nach zehn Monaten. Dann verletzten sich André Honstein, Eckhardt, Fischer - und wir mussten in der Phase gegen viele Teams aus dem Vorderfeld spielen.“

Fortan gab es ein Auf und Ab. „In dieser Zeit hat sich die Mannschaft charakterlich sehr bewährt, andererseits sind Spiele durch individuelle Fehler verloren gegangen.“ Nicht ganz zufrieden war er mit der Trainingsintensität in der Winterpause. „Danach sind wir schwer in Tritt gekommen. Aber im Endspurt hat die Mannschaft funktioniert, hat nur eins der letzten fünf Spiele verloren.“ Friedrich einigte sich übrigens bereits in der Winterpause mit der SGA darauf, die Zusammenarbeit fortzuführen.

Trotz ihrer längeren Ausfallzeiten waren Eckhardt und Fischer mit elf Toren in 14 beziehungsweise 26 Spielen die torgefährlichsten Aulataler. Kilian Krapp (8), Maxi Weber (5) und Simon Hennighausen (4) folgten mit respektvollem Abstand.

Dauerbrenner war Torwart Fabian Lepper, der keine einzige Minute versäumte. Hennighausen stand ebenfalls in allen 32 Spielen auf dem Rasen, Weber in 30 Partien.

Jede Minute dabei: Fabian Lepper, der Torhüter der SG Aulatal. © Hartmut Wenzel

Sie bleiben der SG erhalten - das ist angesichts der praktisch abgeschlossenen Personalplanungen klar. Fünf Akteure aus erster und zweiter Mannschaft - Viktor Kibenko, Jonas Pantke, Sergej Boka, Georg Muratidi und Bartosz Jablocki - verlassen das Aulatal, dafür kommen acht Neue nach Oberaula und Kirchheim. Philipp Rehbaum (Hattenbach) ist schon seit der Winterpause dabei, Felix Wind kommt aus Ottrau, Patrick Pelz und Nico Vinicziosa steigen nach Spielpausen wieder ein. Ein Quartett - Dustin Bambey, Pascal Schmitt, Axel Richardt und Jona Eckhardt - schließt sich den Aulatalern von Kreisoberliga-Absteiger Schwarzenborn an. Ziel, so Trainer Friedrich, ist es, weiter junge Spieler in die erste Elf zu integrieren. (Rainer Henkel)