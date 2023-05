Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe siegt beim Oberliga-Saisonauftakt

Von: Amir Selim

Den Heimvorteil genutzt: Der 16-jährige Miguel Morato Brede vom Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe war der Tagessieger beim Saisonauftakt. Er brauchte nur 71 Schläge für die 18 Bahnen. Auch Alexander Gertenbach war mit 73 Schlägen stark unterwegs. © Andreas Fischer

Endlich geht‘s los: Das dachten sich wohl die Athleten des Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe. Die erste Herrenmannschaft startete kürzlich in die Saison.

Kassel – Ein Blick links, ein Blick rechts. Es wird sich gebückt und gehockt. Sekunden und Minuten vergehen. Und dann? Dann folgt der große Knall. So oder so ähnlich lief es am Wochenende an den 18 Bahnen des Golf Clubs (GC) Kassel-Wilhelmshöhe ab. Die erste Herrenmannschaft feierte am Sonntag mit einem Heimspiel den Saisonstart in der Oberliga gegen die Konkurrenten aus Bad Salzuflen, Hardenberg, Paderborn und Rehburg-Loccum.

„Es zählt jeder Schlag“, sagt Klaus Purwin, Pressesprecher des Kasseler Golf Clubs. Beim Tennis etwa sei ein Fehlschlag nicht so dramatisch. Es gehe schließlich sofort weiter. Aber beim Golf? Da müsse jeder Treffer sitzen. Sonst sei ein Loch direkt gelaufen. „Diesen Druck ist nicht jeder gewohnt“, sagt Purwin.

Ein 16-Jähriger holte den Tagessieg

Anders sah es bei den Kasseler Golfern aus. Besonders gut saßen die Schläge bei Miguel Morato Brede. Das 16 Jahre alte Spitzentalent legte die beste Runde am ersten von fünf Spieltagen hin. Nur 71 Schläge benötigte er. Zusammen mit seinen Teamkollegen sorgte er dafür, dass der GC Kassel-Wilhelmshöhe gleich zu Beginn der Saison Spitzenreiter ist.

Die Grundlagen dafür legten die Athleten im Winter. Dennis Fitz, der mit 79 Schlägen die viertbeste Wertung der Kasseler erzielte, fasst es passend zusammen: „Golf ist wie Skispringen, aber andersherum.“ Wenn die einen Pause machen, sind die anderen im Spielbetrieb. „Im Sommer zu tüfteln, ist zu spät“, sagt der Bad Arolser.

Sein Tag beginnt ganz klassisch mit Frühstück und Musik: „Das ist meine Routine, um in den Tunnel zu kommen.“ Eine Stunde vor Spielbeginn sei er dann auf der Anlage, um sich einzuschlagen. Anschließend geht es ans Eingemachte. Dabei sind Fitz und Co. auf sich alleine gestellt. Gut, mit einer Person spricht man noch: dem Trainer.

„Den einen umarme ich, dem anderen muss ich in den Arsch treten“

Große taktische Ratschläge kommen vom Coach während des Spieltags aber auch nicht. Es gehe mehr darum, die Spieler anzufeuern und zu motivieren, sagt Fitz. Das bestätigt der Kasseler Trainer Mike McLean. Seine Aufgabe sei es, die Spieler zu unterstützen, jeder auf seine individuelle Weise: „Den einen umarme ich, dem anderen muss ich in den Arsch treten“, sagt der Engländer mit einem Lachen. Während des Spieltags, bei dem die Sportler gestaffelt startet, legt er zu Fuß einige Kilometer hinter sich, um sich seine Mannschaft anzuschauen. Golfcarts sind nicht erlaubt.

Schaut sich das ganz genau an: Aljoscha Eickmann vom GC Bad Wilhelmshöhe. © Andreas Fischer

Abgesehen von kurzen Gesprächen mit dem Trainer sind es fünf bis sechs einsame Stunden. „Viel Leerlauf, viel warten“ – das gehöre beim Golf nun mal dazu, erklärt Purwin. „Man hat gefühlt alle Zeit der Welt.“ Andererseits, in Zeiten von Entschleunigung, Digital-Detox und Selbstfindung für viele vielleicht genau das Richtige.

Allzu laut wird es auf dem Gelände während des Spiels nicht: „Die meisten Mitglieder stehen lieber selbst auf dem Platz“, sagt Purwin. Doch so mancher Zuschauer trudele im Laufe des Tages ein. Freunde und Familie der Spieler seien bei manchen ebenso vor Ort.

Die Nachwuchskräfte trainieren, während die Erwachsenen spielen

Während die Erwachsenen spielen, trainieren einige Nachwuchskräfte auf der Übungsbahn. Ball platzieren, Schläger anlegen und ab geht’s – stundenlang. „Das könnte ich nicht“, sagt Purwin schmunzelnd. Doch genau diese Zielstrebigkeit braucht es, damit der Kasseler Golf Club auch in Zukunft gewinnt. (Amir Selim)