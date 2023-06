Eschweger Golfer Stefan Sachs hat sich auch für 2023 viel vorgenommen

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Teilen

Hat auch im Jahr 2023 wieder viel vor: der Eschweger Golfer Stefan Sachs. © Privat

Der Einstieg in die Golfsaison hätte für den Eschweger Facharzt Stefan Sachs, der dem GC Kassel-Wilhelmshöhe angehört, nicht verheißungsvoller verlaufen können.

Eschwege – Bei der Deutschen Meisterschaft der AK 50 wurde er mit nur einem Schlag mehr als sein ewiger Konkurrent Martin Birkholz Vizemeister und sammelte mit diesem Topresultat bereits jede Menge Ranglistenpunkte, denn auch 2023 ist die Nominierung in den Kader der Nationalmannschaft sein großes Ziel, um erneut an der Team-Europameisterschaft teilzunehmen.

„Um die nächsten Punkte zu sammeln, muss ich leider auf das Johannisfest verzichten, denn mein Start bei der Internationalen deutschen Amateurmeisterschaft ist fix, die Reise zum ausrichtenden Golfclub Teutoburger Wald in Halle/Westfalen vom 30. Juni bis zum 2. Juli gebucht“, so Stefan Sachs, der auf dem Par-72-Platz die Qualifikationstür zur Nationalmannschaft bereits frühzeitig weit aufstoßen will.

„Was mich mutig stimmt, ist die Tatsache, dass ich bei den deutschen Titelkämpfen nur einen Schlag hinter unserer klaren Nummer eins lag, aber sieben Schläge Vorsprung auf den Drittplatzierten herausspielte“, macht der 58-Jährige deutlich, dass ein Platz unter den besten sechs Teilnehmern sein Ziel sein muss, „was aber nicht leicht wird, da die üblichen Verdächtigen, sprich, die EM-Kandidaten, allesamt am Start sein werden.“

Quali in Marienbad

Es wartet danach noch eine dritte Qualifikation, die findet, das ist beim deutschen Nationalteam schon traditionell, am späteren Austragungsort der EM statt. „Und dieses Ausscheidungsturnier im tschechischen Marienbad hat mehr oder weniger inoffiziellen Charakter, bringt aber unserem Kapitän die letzten Erkenntnisse, die den Ausschlag für die Nominierung geben. Denn was bringen dir die vorher gesammelten Qualifikationspunkte, wenn du am EM-Ort mit dem Platz überhaupt nicht klar kommst.“

Übrigens: Diese Quali ist auf das Wochenende terminiert, wenn Eschwege im Zeichen vom Open Flair steht: „Ja, ich bin ein bekennender Open-Flair-Gänger und muss nach dem Johannisfest auch noch auf das geliebte Festival verzichten“, drückt Stefan Sachs beim WR-Gespräch sein Bedauern aus.

Turnier auf der Insel

Auf den Eschweger Facharzt wartet aber noch eine besondere Herausforderung, denn aufgrund seines aktuell besten Handicaps aller Zeiten, hat er sich einen Startplatz beim Turnier „British-Senior-Amateur-Championschip“ in der Heimat des englischen Golfsportes in Woodhall Spa gesichert.

„Gespielt wird vom 11. bis 13. Juli, aber ich werde am 9. Juli mit der Fähre nach England übersetzen, wegen der weiten Anfahrt zum Spielort noch eine Zwischenübernachtung einschieben und bleibe schließlich bis zum 14. Juli auf der Insel, um mich mit den weltweit besten Amateuren, die tatsächlich von allen Kontinenten anreisen, auseinanderzusetzen“, gerät Stefan Sachs bereits jetzt ins Schwärmen, wenn er allein an die rund 60 Amerikaner denkt, die den Weg nach Woodhall Spa nicht scheuen.

Atmosphäre aufsaugen

Stefan Sachs wörtlich: „Diese Teilnahme winkt dir in der Regel in deinem Leben höchsten zwei- oder dreimal, weil du nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich topfit sein musst, um alle sich bietenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Da steht auch nicht die Platzierung an vorderster Font, gut, ein Mittelfeldrang wäre schon etwas Feines, aber in erster Linie werde ich die Atmosphäre an der altehrwürdigen Kultstätte, wo die Welt des Golfsportes zu Hause ist, aufsaugen.“

Ja, und dann wartet noch der zweite Höhepunkt, den der 58-Jährige anstrebt: „Die Mannschafts-Europameisterschaft der AK 50 wird vom 4. bis zum 9. September in Marienbad ausgetragen.

Zur Person Stefan Sachs wurde am 6. Juni 1965 im ostafrikanischen Tansania geboren, wo sein Vater, der aus Wanfried-Völkershausen stammt, als Tierarzt tätig war. Bei Besuchen in der Heimat ist er in Eschwege aufgewachsen und hat später am Sportinternat in Bad Sooden-Allendorf das Abitur bestanden. Nach der Bundeswehrzeit am damaligen Standort in Hessisch Lichtenau studierte er ab 1986 in Marburg Medizin und legte im Anschluss seine Facharztausbildung als Urologe in Kassel ab. Seit 2000 betreibt er mit Thorsten Dietz eine Gemeinschaftspraxis in Eschwege. Sachs ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

(Harald Triller)