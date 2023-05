Großes Fußballfest ohne Happy End: SVA 0:1 gegen U21 der Frankfurter Eintracht

Von: Maurice Morth

Luftduell um den Ball: Mittelfeldlenker Luis Goebel vom SV Adler Weidenhausen (rechts) nimmt es mit Eintracht-Spielmacher Mehdi Loune auf. © Marvin Heinz

Es sollte ein großes Fußballfest auf dem Weidenhäuser Chattenloh werden am gestrigen Himmelfahrtsfeiertag und es wurde auch eines – wenn auch ohne Happy End.

Weidenhausen – Denn der SV Adler Weidenhausen hatte im Spiel der Fußball-Hessenliga gegen den Meister und kommenden Regionalligisten, die U21 der Frankfurter Eintracht, mit 0:1 (0:1) zwar das Nachsehen, zeigte gegen die unter Profibedingungen agierenden Südhessen allerdings ein äußerst engagiertes Spiel, das gut und gerne auch einen Punkt verdient gehabt hätte.

Die Atmosphäre

Die war schlicht und einfach toll. Bei bestem Fußballwetter strömten bereits mehr als zwei Stunden vor Spielbeginn Zuschauer von nah und fern auf das Chattenloh, beim Anpfiff werden es wohl an die 2000 Fußballfans gewesen sein, 200 davon hielten es mit der SGE.

Weit vor dem Start und auch nach dem Spielende zeigten sich außerdem Eintracht-Größen wie Alexander Meier oder Patrick Ochs fannah, erfüllten Foto- und Autogrammwünsche.

Fannaher „Fußballgott“: Co-Trainer Alexander Meier legte einen sympathischen Auftritt hin. © Marvin Heinz

Und der SV Adler Weidenhausen? Der hatte organisatorisch mit dem Einsatz der vielen Ehrenamtlichen trotz des großen Andrangs alles im Griff. Weder kam es zum Parkplatzfiasko, noch gingen die am Vatertag so wichtigen Kaltgetränke aus.

Die erste Halbzeit

Der Meister aus Frankfurt legte mit dem entsprechenden Selbstverständnis los. Acht Minuten waren nur gespielt, als eine präzise Flanke von Jan Schröder von der linken Seite über Spielmacher Mehdi Loune Nino Cassaniti fand. Adler-Linksverteidiger Jannis Beng hatte sich verschätzt, 1:0 für die Gäste.

Und fast hätte es direkt den bitteren Doppelschlag gegeben, denn Nacho Ferri setzte sich im Laufduell mit SVA-Innenverteidiger Kilian Löffler durch, schoss den Ball aber hauchzart neben das Tor (14.).

Stattdessen machte nun der SV Adler in der Offensive auf sich aufmerksam. Ein abgefälschter Schuss von Luis Goebel landete zuvor noch neben dem Tor (10.), nach 25 Spielminuten hätte nach einem starken Umschaltmoment aber das 1:1 fallen müssen.

Ein Punkt wäre für Sören Gonnermann (rechts) und den SVA gegen Daniel Dejanovic und die SGE nicht unverdient gewesen. © Marvin Heinz

Die Fans hatten den wohl dann bis nach Eschwege hörbaren Torschrei bereits auf den Lippen: Nach starkem Ballgewinn von Tim Gonnermann schickte der seinen Bruder Sören über halblinks auf die Reise. Der Kapitän wiederum fand den vollkommen freien Moritz Krug, der im Eins-gegen-Eins in Eintrachts Matteo Bignetti allerdings seinen Meister fand.

Vor allem in der Rückwärtsbewegung schafften es die Weidenhäuser, mit hohem läuferischen Aufwand die Räume gegen den technisch überlegenen Gegner immer wieder eng zu halten. Alles verteidigen zu können war gegen diese Eintracht aber utopisch. So klatschte ein Abschluss von Elias Baum nach Vorlage von Harpreet Ghotra nur an den linken Pfosten (37.) und Nacho Ferri scheiterte an Adler-Torwart Lucas Waßmann (43.).

Die zweite Halbzeit

Die lebte vor allem von der Spannung, denn die Eintracht schaltete nun einen deutlichen Gang zurück und verpasste es, den Sack zuzumachen. In einem Durchgang mit wesentlich weniger Torraumszenen hatten die Frankfurter durch eine Direktabnahme von Max Brauburger (57.) und einen Aluminiumtreffer von Jan Schröder (85.) noch die besten Möglichkeiten.

Auf der Gegenseite tauchten Sören und Tim Gonnermann knapp unter einem Freistoß von Kilian Löffler hindurch (66.) und wiederum Sören Gonnermann hatte noch eine Kopfballchance, bei er den Ball aber nicht genügend drücken konnte (86.).

Stimmungsvoll war es mal wieder auf dem Weidenhäuser Chattenloh – nur ein SVA-Tor fehlte. © Marvin Heinz

Ansonsten war vor allem der SV Adler Weidenhausen bemüht auf den Ausgleich zu drängen, eine wirklich hundertprozentige Chance sprang aber bis zum Schlusspfiff schlicht nicht mehr für das Team von Ronald Leonhardt heraus.

Der Ausblick

Nach dem Feiertag gegen die U21 der Frankfurter Eintracht ist vor dem Abstiegskampf, so könnte das Motto für den SV Adler lauten, denn schon am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) ist der Tabellenzwölfte Viktoria Griesheim zu Gast.

Da sowohl Dietkirchen, Hadamar, Unter-Flockenbach und Neuhof ihre Partien Mitte der Woche verloren, ist weiter alles drin im Kampf um den Klassenerhalt. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass eine endgültige Entscheidung wohl erst am letzten Spieltag fallen wird.

SV Adler Weidenhausen - Eintracht Frankfurt U21 0:1 (0:1). SVA: Waßmann - Beng (Stunz/88.), Löffler, Schneider, Renke, T. Ullrich (Steinmetz/75.), Goebel, M. Krug, T. Gonnermann, Immig (J. Ullrich/72.), S. Gonnermann.

SGE: Bignetti- Alikhil, Dejanovic, Fisher, Baum (Otto/80.), Brauburger, Ghotra (Maurer/75.), Schröder, Cassaniti (Schäfer/56.), Loune (Bobson/51.), Nacho (Amiri/68.).

Schiedsrichter: Marius Ulbrich (Düdelsheim).

Zuschauer: 2000.

Tor: 0:1 Cassaniti (8.).

(Maurice Morth)