Hannah Söllner hat Gespür fürs runde Leder

Junge Hersfelderin spielt erfolgreich Handball und Fußball

+ © Friedhelm Eyert Bringt viel Talent mit: Die 17-jährige Hannah Söllner hat auch schon Einsätze im Frauenteam des TV Hersfeld in der Landesliga gehabt. © Friedhelm Eyert

Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ist eine gern benutzte Floskel. Sie greift auch bei Familie Söllner, die im Bad Hersfelder Stadtteil Johannesberg zu Hause ist.

Bad Hersfeld - Während Vater Christian, Geschäftsführer der hier ansässigen Trox X-Fans GmbH, eine erfolgreiche Fußball-Laufbahn aufweist (siehe Kasten), treibt Tochter Hannah den Ball neben dem Fußball auch im Handball übers Spielfeld. Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass Mutter Kirsten ihre Meriten beim TVH im Schwimmsport errang, während Hannahs in München studierender Bruder Tim (19) beim SV Unterhaun Fußball spielte.

Sympathisch, offen und für ihre 17 Lenze ebenso reif wie bodenständig, schildert Hannah Söllner im Gespräch ihren Werdegang und zukünftige Ziele. Beruflich zeichnet sich für die Obersberg-Schülerin mit Leistungskursen in Mathe und Sport, nach dem „Abi“ eine Tätigkeit in der Physiotherapie ab, hat doch Hannah ein Praktikum im Hersfelder Klinikum angesprochen. Als Beweis für ihre Zielstrebigkeit dient der frühe Erwerb des Motorrad-Führerscheins (bis 125 ccm) und die jüngst erworbene PKW-„Pappe“.

Auch sportlich hat sie zuletzt richtig Fahrt aufgenommen. Dass hierbei der Handball die dominierende Rolle einnimmt, wird im Gespräch rasch klar. Wie einst Bruder Tim, spielt Hannah ebenfalls in Unterhaun, wo sie nach einer schöpferischen Pause, zuletzt wieder erfolgreich im offensiven Mittelfeld des Frauen-Kreisoberligisten agierte. Neben der sportlichen Abwechslung empfindet es Hannah zudem als wohltuend, dass die beiden engagierten Coaches Markus Schember und Benni Schott im Umgang mit den Akteurinnen positiv einwirken und neben Taktik und spezifischem Training auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Trotzdem legt die im Sternzeichen „Zwilling“ geborene Spielerin, die rechts schießt und wirft, den Fokus klar auf den Handball. Hier tanzt sie demnächst gleich auf drei Hochzeiten: Ab der neuen Saison wird Hannah vorrangig in der weiblichen A-Jugend, aber auch in der zweiten Damenmannschaft, sowie als Perspektivspielerin im Landesliga-Team eingesetzt. „Ich spiele auf beiden Seiten im Rückraum und fühle mich da auch sehr wohl“, beschreibt sie. Aber Hannah weiß auch, dass sie sich bei diesem Mammutprogramm die Kräfte gut einteilen muss und sich auch nicht selbst, wie sie zugibt, zu viel Druck machen sollte. „Aber da vertraue ich auf meine Trainer“, sagt die Anhängerin des Bundesligisten MT Melsungen.

In der A-Jugend, ab Sommer Oberligist, wo Hannah an der Seite ihrer Freundin Greta Holzapfel agiert, gibt die langjährige Akteurin Stefanie Büchner die Richtung vor.

Im zweiten Damenteam übernimmt die erfahrene Ute Berz als Coach die Aufgabe, Talente über die Reserve auf höhere Aufgaben vorzubereiten. Klappt dann auch noch der behutsame Einstieg im Team des Landesliga-Vizemeisters von TVH-Urgestein Sabine Teichmann, wie es in der letzten Saison schon in Ansätzen gelang, ist das Ziel erreicht.

Bleibt Hannah Söllner bei alldem noch Zeit für andere Dinge? Die früher gern gespielte Gitarre steht jetzt, wie mit Mehltau überzogen, in der Ecke, ein fester Freund ist (noch) nicht in Sicht und auch gemeinsame Urlaube im Familien-Tross im Surfer-Paradies Sardinien sind zuletzt ausgefallen. Das aber nimmt die 17-Jährige ohne Murren in Kauf. (Michael W. Rimkus)