„Profis nie so leiden sehen“: Berneburger begleitet Tour de France mit dem Rad

Von: Maurice Morth

Hautnah dran am Zirkus der Tour de France: Heiko Funk aus Berneburg begleitete das bekannteste Straßenradrennen der Welt mit – auf dem Rad und als Zuschauer. © Privat

Heiko Funk aus Berneburg begleitete die Tour de France 2023 - als Zuschauer und selbst auf dem Rad. Der 43-Jährige gibt einen Einblick von seinen Eindrücken.

Frankreich/Berneburg – Wenn das Fahrerfeld am Sonntag auf dem Pariser Champs-Élysées auf die letzten Meter der knapp drei kräftezehrenden Wochen einbiegt, dann wird Heiko Funk (43) wohl wieder zu Hause in Sontra-Berneburg angekommen, seine ganz persönliche Tour de France zu einem Ende gelangt sein.

Seit dem 14. Juli, der Etappe, die auf dem berühmten Grand Colombier endete, war der 43-Jährige selbst vor Ort in den französischen Alpen. Bereits 2013, 2014, 2015 und 2017 zog ihn das härteste Straßenradrennen der Welt an, die Corona-Pandemie machte einem neuerlichen Besuch erst einmal einen Strich durch die Rechnung.

Einzelne Tourziele selbst mit dem Rad angefahren

„Die Tour ist in diesem Jahr sehr auf eine Ecke der nordwestlichen Alpen konzentriert und extrem bergig. Man konnte so viele Etappen mitnehmen und das war auch mein persönlicher Anreiz“, erklärt Funk, den wir am Donnerstagmittag erreichten.

Aber der 43-Jährige beschränkte sich nicht nur auf das Zusehen: Früh morgens stieg er selbst auf das Rad, steuerte Zwischenziele und Schlussberge der jeweiligen Touretappe an. „Nach der Ankunft gegen 14 Uhr wird die Strecke dann gesperrt, bis dann um 17 Uhr die Profis vorbeikommen.“

Teile der Etappen fuhr der Berneburger selbst ab, hier kurz vor dem Col de la Loze (2304 Meter). © Privat

50 Kilometer mit unzähligen Höhenmetern legte Funk so täglich zurück. Nachdem die Strecke wieder für den Verkehr frei war, fuhr er selbst zu seinem Auto zurück, das er während der Tour zum Schlafplatz umfunktioniert hatte.

Entkräftetem Profi Simon Geschke ins Ziel geholfen

Besonders die Königsetappe 16 von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel, bei der Tourfavorit Jonas Vingegaard (Dänemark) seinen ärgsten Konkurrenten Tadej Pogacar (Slowenien) am vergangenen Mittwoch endgültig distanzierte, hatte es Funk angetan: „Am Anfang fährt sich das hoch zum Col de la Loze auf 2304 Meter noch schön. Mit einer Steigung von sechs Prozent fühlt sich das fast wie Bergabfahren an“, scherzt Funk.

„Danach wurde es brutal. Selbst Motorräder hatten zwei Kilometer vor dem Ziel Probleme, einige der Profis mussten im Zickzack fahren oder schieben. Ich habe Fahrer noch nie so leiden sehen, wie an diesem Berg. Dazu dann tausende Zuschauer.“

Eine unfassbare Schinderei gegen den eigenen Körper sind die Anstiege für die Radprofis. © Privat

Als letzter Fahrer vor dem Besenwagen rettete sich am Mittwoch Simon Geschke ins Ziel – was für den Deutschen eine Qual war, war für Funk, Valentin Kollmann und Janina Lambach, die den Berneburger an den letzten Tourtagen begleiteten, zu einem Highlight: „Normalerweise mögen es die Fahrer nicht, wenn sie angeschoben werden, aber Geschke war so entkräftet, dass wir ihm durch Anschieben bei der Steigung von 24 Prozent geholfen haben“, sagt Funk.

„Man muss es einfach einmal gemacht haben“

Er selbst kam während seines Studiums durch einen Mitbewohner zum Radsport, saß vor dem Fernseher, als sich Jan Ullrich und Lance Armstrong auf den Rädern bekämpften.

„Für mich ist die Tour das größte Sportereignis. Die Begeisterung der Leute für den Radsport hier zu sehen ist toll. Es motiviert, selbst dort hochzufahren, wo dann später die Profis kommen. Du wirst selbst im Vorfeld von den Zuschauern am Streckenrand angefeuert, kommst mit Menschen aus Frankreich, Kolumbien, England und Kanada ins Gespräch. Man muss es einfach einmal gemacht haben“, schwärmt Funk, für den die 20. Tour-Etappe am heutigen Samstag von Belfort nach Le Markstein gleichzeitig die letzte gewesen sein wird – aber sicher nur im Jahr 2023.

Zur Person Heiko Funk (43) spielte viele Jahre für die SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund Fußball. Der Fan des SV Werder Bremen ist von Beruf Kaufmann und wohnt in Sontra-Berneburg. Er ist im Vorstand der SG aktiv und Captain der Canyon Darter Diemerode

(Maurice Morth)