Halbmarathon beim Kassel Marathon: Zwei Athleten aus der Region liegen vorn

Beim Halbmarathon lagen zwei Athleten ganz vorn - wir haben uns mal vor Ort umgesehen.

Ein wenig verloren wirkte er schon. Und das, obwohl er gerade gewonnen hatte. Doch bis sich der Zweitplatzierte zu Sieger Philipp Stuckhardt (27) gesellte, vergingen rund fünf Minuten. Nach 21 Kilometern Halbmarathon ist das eine kleine Ewigkeit.

Und sie sagt viel darüber aus, wie das Rennen der Männer verlaufen ist – als ziemlich klare Angelegenheit nämlich. Und zwar zugunsten des Bad Hersfelders vom Laufteam Kassel, der nach 1:08:20 Stunden die Ziellinie überquerte. „Ich bin top drauf. Und das, obwohl im Herbst die Leistungskurve ja eigentlich heruntergeht.

Jetzt bin ich sogar persönliche Bestleistung gelaufen“, sagte er. Die lag bislang bei 1:09:57 Stunden. Eigentlich ist Stuckhardt auf den kürzeren Distanzen zu Hause, mag die 5000 Meter, am nächsten Sonntag nimmt er an der Deutschen Berglauf-Meisterschaft teil. Doch in Kassel, da fühlt er sich auch über die langen 21 Kilometer richtig wohl.

Sieger des Halbmarathons: „Gerade in Kassel ist es nicht einfach zu gewinnen."

Beim ersten Start im vergangenen Jahr wurde er Dritter, nun mit Abstand Erster. „Gerade in Kassel ist es nicht einfach zu gewinnen. Ich habe starke Vereinsmitglieder, und es ist ja nun keine kleine Veranstaltung.“ Stimmt. 1595 Männer haben gemeldet, 834 Frauen. Damit ist der Halbmarathon das gefragteste Rennen des Sonntags. Die Nummer zwei nach dem Mini-Marathon am Samstag.

Stuckhardt lief von Beginn an ein einsames Rennen. „Natürlich schaust du nicht zurück, aber ich habe schon ziemlich schnell keinen mehr hinter mir gehört“, berichtete er. Er war sein eigener Tempomacher. „Obwohl ich eigentlich Leute brauche, die mich mitziehen.“

+ Schnellste Frau im Ziel: Nina Voelckel aus Vockerode bei Eschwege. © Andreas Fischer Doch es lief bestens. Vielleicht liegt sein Erfolgsgeheimnis ja darin, dass er beruflich etwas völlig anderes macht: Stuckhardt ist ausgebildeter Bio-Landwirt, war schon Senn in der Schweiz. Heute arbeitet er auf einem großen Gutshof in Bad Hersfeld. Ackerbau, 300 Schafe für die Landschaftspflege sind der Schwerpunkt, privat hält er selbst 20 Tiere. Und zwischendurch, da ist Laufen eben ein ziemlich guter Ausgleich, mit dem er noch dazu Erfolg hat.

Siegerin Nina Voelckel holte einen riesigen Vorsprung heraus

Nina Voelckel ist zwar keine Landwirtin, dominierte aber wie Stuckhardt den Halbmarathon. Und auch die Läuferin des SC Meißner Eschwege lief in 1:20:46 Stunden nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch einen Vorsprung ohne Ende heraus. Die Zweitplatzierte Nora Battermann (West End Runners) kam fast sechs Minuten später ins Ziel.

Die 20-Jährige aus Vockerode im Werra-Meißner-Kreis genoss ihr Rennen. „Die ersten Kilometer liefen richtig gut. Obwohl es ein bisschen bergauf ging. Das war schon hart“, sagte Voelckel. Zum Ende hin sei sie von der tollen Stimmung ins Ziel getragen worden. Insgesamt war es Voeckels dritter Halbmarathon in Kassel, zuvor ging sie schon mal mit einer Staffel an den Start, auch den Mini-Marathon absolvierte in früheren Jahren. Nun hat es mit einem ersten Platz geklappt.

Den Marathon gewann Edwin Kosgei in 2:12:37 Stunden - ein Streckenrekord; schnellste Frau war Brenda Kebeya 2:38:21 Stunden.