Sportlich hätte es gereicht: Eschweger TSV steigt aus Handball-Landesliga ab

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

Sichtliche Enttäuschung nach der Schlusssirene: Aline Smeu und Eschweges Kapitän Mike Guthardt. © Marvin Heinz

Der Eschweger TSV spielt in 23/24 nicht mehr in der Handball-Landesliga. Das 25:22 gegen Wesertal war letztlich wertlos, weil Konkurrent Rotenburg beim VfL Wanfried (24:24) punktete.

Eschwege/Wanfried – Ein Herzschlag-Finale war angekündigt, ein Herzschlag-Finale bis in die Schlussminuten hinein wurde es auch. Am Ende hatte die TG Rotenburg im Vergleich mit dem ETSV das bessere Ende für sich – wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls (die Spiele im Liveticker unten, Anm. d. Red.).

Die Stimmen zum Saisonausgang

Julian Triller, Trainer ETSV: „Es ist bitter, wenn man 20 Punkte hat und wegen drei abgezogenen Zählern absteigt. Wir haben von der Schiedsrichtersituation erst im November erfahren. Als Team hatten wir aber genügend Spiele, in denen wir weitere Punkte hätten holen können. Wenn man die Saisons vergleicht, dann haben wir letztes Jahr in der Hinserie viel mit einem Tor gewonnen – dieses Jahr eben nicht. Sportlich sind wir für mich nicht abgestiegen, das werde ich den Jungs auch sagen. Mir tut es leid für meine Mannschaft, vor allem für die Spieler, die hier viel investiert haben.

Mike Guthardt, Kapitän ETSV: „Cornel war heute überragend im Tor, unsere Abwehr gut. Der Angriff war im zweiten Durchgang wesentlich besser und wir das klar bessere Team. Für mich ist nicht der in der Landesliga verblieben, der sportlich besser war. Mit Punktabzug, Geldstrafe und Nichtwertung des direkten Vergleichs werden wir dreifach bestraft. Das darf einfach nicht sein. Die Schuld liegt aber nicht bei Wanfried oder anderen, sondern geht auf die Kappe der ETSV-Handballabteilung. Das ist eine richtig bittere Pille, die für nächste Saison alles infrage stellt.“

War in der zweiten Halbzeit aus dem Rückraum kaum zu halten: Philipp Haaß (rechts) vom ETSV. © Marvin Heinz

Stefan Schröder, Trainer VfL: „Nein, ich kann mit diesem Spiel nicht zufrieden sein. Wir haben alles reingehauen, was wir hatten und wollten unbedingt gewinnen. Aber irgendwie war das Spiel ein Spiegelbild der Saison, denn letztendlich haben wir einfach zu viele Chancen vergeben und mal wieder eine fast zehnminütige Tiefschlafphase eingelegt. Das ärgert mich mächtig, denn wir sind einfach dadurch zu oft an uns selbst gescheitert.“

Robert Nolte, Trainer TGR: „Es war ein perfekter Abschluss für mich nach elf Jahren als Trainer. Wir haben uns den Punkt redlich verdient und eine großartige Leistung gezeigt. Mein Respekt gilt meiner Mannschaft, jeder Einzelne hat seinen Teil beigetragen. Wir haben immer an den Klassenerhalt geglaubt und uns dafür belohnt. Respekt auch an den VfL, der uns nichts geschenkt hat und bis zum Ende dafür gesorgt hat, dass wir uns nie sicher sein konnten in diesem Herzschlagfinale.“ Fotos: werra-rundschau.de

Attacke: Die Unterstützung von der Tribüne passte am Samstagabend in der Heuberghalle. © Marvin Heinz

Liveticker: So lief der Landesliga-Abstiegskrimi ab

17.57 Uhr: Mit den Trainern Julian Triller und Christian Löbens sowie Betreuer Benjamin Brill werden langjährige ETSVer verabschiedet. Der Anwurf verzögert sich leicht.

Mit den Trainern Julian Triller und Christian Löbens sowie Betreuer Benjamin Brill werden langjährige ETSVer verabschiedet. Der Anwurf verzögert sich leicht. 18:02 Uhr: Mit zwei Minuten Verspätung erfolgt nun bereits der Start in Wanfried.

Mit zwei Minuten Verspätung erfolgt nun bereits der Start in Wanfried. 18.06 Uhr: Anwurf in Eschwege. Cornel Medrea, Dino Bacic, Fabian Otto, Alin Smeu, Mike Guthardt, Philipp Haaß und Bojan Manojlovic genießen das Vertrauen zum Start.

Anwurf in Eschwege. Cornel Medrea, Dino Bacic, Fabian Otto, Alin Smeu, Mike Guthardt, Philipp Haaß und Bojan Manojlovic genießen das Vertrauen zum Start. 18:13 Uhr: Der VfL Wanfried hat den deutlich besseren Beginn erwischt und führt nach elf Minuten mit 5:3.

Der VfL Wanfried hat den deutlich besseren Beginn erwischt und führt nach elf Minuten mit 5:3. 18:15 Uhr: Die Eschweger agieren in der Offensive viel zu nervös, in der Abwehr packen sie hingegen gut zu. Medrea schon mit fünf Paraden, noch steht es 4:2 nach Tor von Haaß (12.).

Die Eschweger agieren in der Offensive viel zu nervös, in der Abwehr packen sie hingegen gut zu. Medrea schon mit fünf Paraden, noch steht es 4:2 nach Tor von Haaß (12.). 18:17 Uhr: Es bleibt spannend. VfL und TGR kämpfen um jeden Ball, haben in Stephan Harseim und Alexander Dick zwei tolle Torhüter, die eine Glanzparade nach der anderen zeigen. 7:5 VfL (16.).

Es bleibt spannend. VfL und TGR kämpfen um jeden Ball, haben in Stephan Harseim und Alexander Dick zwei tolle Torhüter, die eine Glanzparade nach der anderen zeigen. 7:5 VfL (16.). 18:20 Uhr: Die Gäste aus Wesertal drehen das Spiel zum 6:4 (14.). Der ETSV macht zu viele Fehler, sucht im Angriff zu häufig das Eins-gegen-Eins, statt die Abschlüsse gut vorzubereiten. Trainer Julian Triller tobt an der Seitenlinie.

Die Gäste aus Wesertal drehen das Spiel zum 6:4 (14.). Der ETSV macht zu viele Fehler, sucht im Angriff zu häufig das Eins-gegen-Eins, statt die Abschlüsse gut vorzubereiten. Trainer Julian Triller tobt an der Seitenlinie. 18:24 Uhr: Sahneabwürfe von Cornel Medrea auf Fabian Otto zum 6:7 (20.) und 7:8 (21.) – Eschwege bleibt dran.

Sahneabwürfe von Cornel Medrea auf Fabian Otto zum 6:7 (20.) und 7:8 (21.) – Eschwege bleibt dran. 18:29 Uhr: Der ETSV nach Ballgewinn weiter zu statisch. Ohne Medrea könnte es schon vier Tore Rückstand geben, stattdessen steht es nur 7:9 (24.).

Der ETSV nach Ballgewinn weiter zu statisch. Ohne Medrea könnte es schon vier Tore Rückstand geben, stattdessen steht es nur 7:9 (24.). 18:31 Uhr: Die Intensität im Spiel setzt sich in Wanfried auch in der Endphase der ersten Hälfte fort. Milos Milosavljevic sorgt für die knappe 13:12-Pausenführung des VfL.

Die Intensität im Spiel setzt sich in Wanfried auch in der Endphase der ersten Hälfte fort. Milos Milosavljevic sorgt für die knappe 13:12-Pausenführung des VfL. 18:44 Uhr: Unfassbar. In Überzahl holt Eschwege durch Smeu zum 9:10 und 10:10 (29. und 30.) auf, in der allerletzten Sekunde der ersten Halbzeit knallt Wesertals Julian Brunst den Ball aber zum 11:10 in den Winkel.

Unfassbar. In Überzahl holt Eschwege durch Smeu zum 9:10 und 10:10 (29. und 30.) auf, in der allerletzten Sekunde der ersten Halbzeit knallt Wesertals Julian Brunst den Ball aber zum 11:10 in den Winkel. 18:45 Uhr: Halbzeit in Eschwege und Wanfried. Von den Rängen tolle Stimmung. Der ETSV muss im Angriff deutlich zulegen, hadert viel mit den Entscheidungen des Schiedsrichterduos Oliver Brähler/Andree Harms. Aktuell wäre der ETSV trotz Wanfried-Führung abgestiegen.

Halbzeit in Eschwege und Wanfried. Von den Rängen tolle Stimmung. Der ETSV muss im Angriff deutlich zulegen, hadert viel mit den Entscheidungen des Schiedsrichterduos Oliver Brähler/Andree Harms. Aktuell wäre der ETSV trotz Wanfried-Führung abgestiegen. 18:52 Uhr: Paulchen Panther hat sprichwörtlich an der Uhr gedreht. Während in Eschwege wegen vieler Unterbrechungen und dem Wischeinsatz von Nico Wohlust noch Pause ist, wird in Wanfried längst wieder gespielt.

Paulchen Panther hat sprichwörtlich an der Uhr gedreht. Während in Eschwege wegen vieler Unterbrechungen und dem Wischeinsatz von Nico Wohlust noch Pause ist, wird in Wanfried längst wieder gespielt. 18:54 Uhr: Immer mehr drückt TGR-Torwart Dick dem Spiel seinen Stempel auf, hält sein Team im Spiel. Es bleibt dennoch bei der knappen VfL-Führung von 15:14 (36.).

Immer mehr drückt TGR-Torwart Dick dem Spiel seinen Stempel auf, hält sein Team im Spiel. Es bleibt dennoch bei der knappen VfL-Führung von 15:14 (36.). 18:56 Uhr: Jetzt geht’s auch beim ETSV weiter.

Jetzt geht’s auch beim ETSV weiter. 19:02 Uhr: Erste Führung des ETSV in Halbzeit zwei: Smeu macht das 12:11 (34.), auf Vorlage von Guthardt erhöht er sogar auf 13:11 (35.).

Erste Führung des ETSV in Halbzeit zwei: Smeu macht das 12:11 (34.), auf Vorlage von Guthardt erhöht er sogar auf 13:11 (35.). 19:05 Uhr: Neigt sich die Waage doch zugunsten des VfL? Johannes Susebach erzielt mit dem 18:15 die erste Drei-Tore-Führung (41.).

Neigt sich die Waage doch zugunsten des VfL? Johannes Susebach erzielt mit dem 18:15 die erste Drei-Tore-Führung (41.). 19:07 Uhr: Einer der schönsten Treffer des Abends zum 14:13 für den ETSV (38.). Fabian Otto tankt sich mit Willen durch, dreht den Ball flach um Keeper Tim Gerland.

Einer der schönsten Treffer des Abends zum 14:13 für den ETSV (38.). Fabian Otto tankt sich mit Willen durch, dreht den Ball flach um Keeper Tim Gerland. 19:16 Uhr : Bitter für den ETSV: Der VfL Wanfried bewegt sich im Tiefschlaf, bleibt acht Minuten ohne Tor. Rotenburg dreht von 16:19 (42.) auf 21:19 (50.).

: Bitter für den ETSV: Der VfL Wanfried bewegt sich im Tiefschlaf, bleibt acht Minuten ohne Tor. Rotenburg dreht von 16:19 (42.) auf 21:19 (50.). 19:24 Uhr: Der ETSV hat Oberwasser. Bacic, Otto, Guthardt und Smeu stellen zwischen der 42. und 48. Minute auf 19:15, die Halle tobt.

Der ETSV hat Oberwasser. Bacic, Otto, Guthardt und Smeu stellen zwischen der 42. und 48. Minute auf 19:15, die Halle tobt. 19:26 Uhr: Der VfL kommt zurück, die Fans flippen aus. Paul Jegminat erzielt nach 57:55 Minuten das 24:23.

Der VfL kommt zurück, die Fans flippen aus. Paul Jegminat erzielt nach 57:55 Minuten das 24:23. 19:28 Uhr: Nein, nein, nein. Tomislavic Balic gleicht zum 24:24 für die TGR aus, der VfL vergibt die Chance auf die Führung. Auszeit TGR. Schlusssirene. Rotenburg gerettet. Eschwege abgestiegen.

Nein, nein, nein. Tomislavic Balic gleicht zum 24:24 für die TGR aus, der VfL vergibt die Chance auf die Führung. Auszeit TGR. Schlusssirene. Rotenburg gerettet. Eschwege abgestiegen. 19:31 Uhr: In Eschwege macht die Nachricht aus Wanfried die Runde. Es wird still.

In Eschwege macht die Nachricht aus Wanfried die Runde. Es wird still. 19:36 Uhr: Stefan Annutt hat seinen Moment. Der Keeper, der sich im Winter dem ETSV zur Verfügung stellte, hält im Eins-gegen-Eins stark.

Stefan Annutt hat seinen Moment. Der Keeper, der sich im Winter dem ETSV zur Verfügung stellte, hält im Eins-gegen-Eins stark. 19:37 Uhr: Schluss. Eschwege besiegt Wesertal 25:22, steigt dennoch ab. Wohin man blickt in der Heuberghalle, nur betrübte Mienen.

Spielstatistiken und Spielordnung Eschweger TSV - HSG Wesertal 25:22 (10:11). ETSV: Medrea, Foluszny, Annutt - Smeu 8/3, Wagner, Otto 5, Mustapic, Meyer, Bacic 2, Manegold, Jänsch, Guthardt 1, Haaß 8/2, Manojlovic 1. HSG: Gerland, Schodder - Ebner 1, Rossel 5, Arnold, Müller 1, Warnecke 1, Simon, Schräder 10/4, Freybott 1, Meier, Brunst 3, Abe. Schiedsrichter: Brähler/Harms (FT Fulda). Zuschauer: 200. VfL Wanfried - TG Rotenburg 24:24 (13:12). VfL: Harseim, Degenhardt - Milosavljevic 6, Susebach 5, Jegminat 2/1, Rimbach, Rieger, Bley 4, Hunstock, Nemenco 4, Müller 2, Wehr, Keller, Malcherek 1. TGR: Dick, Wenderoth - Harbusch 1/1, Dobriczikowski 4, Hagemann 1, Fischer, Krapf, T. Balic 5, Golkowski 1, B. Balic 7/2, Holl 2, Fischer, Cutura 2, Einhorn 1. Schiedsrichter: Bechthold/Lambmann (Lützellinden/Nidda). Zuschauer: 300. Wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls zieht der Eschweger TSV im Vergleich mit der TG Rotenburg den Kürzeren – obwohl der direkte Vergleich sportlich gewonnen wurde. Der Grund ist die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls durch die Kreisstädter. Dazu heißt es in der Spielordnung (SpO § 43.3.b.4): „Ist bei den für Meisterschaft, Auf- und Abstieg maßgeblichen Tabellenplätzen eine Punktgleichheit durch Wertung gem. § 50 Ziffer 1 SpO zustande gekommen, so gilt die nicht vom Punktabzug betroffene Mannschaft als besser platziert.“

(Maurice Morth/Stefan Konklowsky)