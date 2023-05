Herzschlag-Finale in der Landesliga: Eschwege im Abstiegs-Fernduell mit Rotenburg

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

Nur eines der Teams um Tomislav Balic (links, TG Rotenburg) und Philipp Haaß (Eschweger TSV) wird in der Spielzeit 2023/2024 noch in der Handball-Landesliga Nord der Männer vertreten sein. © Maurice Morth

Jetzt gilt es also im Abstiegskampf der Handball-Landesliga: Am Samstag (18 Uhr) kommt es zum Fernduell zwischen dem Eschweger TSV und der TG Rotenburg. Wir haben alle Infos gesammelt.

Eschwege/Wanfried – Es ist das Herzschlag-Finale der Saison 2022/2023. Der Eschweger TSV oder die TG Rotenburg – nur eine der Mannschaften wird in der kommenden Saison noch in der Landesliga Nord vertreten sein.

Die Ausgangslage

Der Eschweger TSV empfängt zu Hause in der Heuberghalle den Tabellensiebten HSG Wesertal. Zeitgleich spielt die TG Rotenburg beim ETSV-Lokalrivalen VfL Wanfried.

Die Rechnung dabei ist einfach: Rotenburg hat 16 Pluspunkte, Eschwege 15, denn der ETSV bekommt drei Zähler wegen Nicht-Erfüllens des Schiedsrichtersolls abgezogen. Gewinnt Eschwege und verliert die TG Rotenburg, dann sind die Dietemänner gerettet.

Wichtig: Die Eschweger müssen unbedingt punkten und brauchen gleichzeitig Schützenhilfe vom VfL Wanfried. Wären nach den Spielen der ETSV und die TGR in der unwahrscheinlicheren Situation punktgleich, so wird laut der Spielordnung des Deutschen Handball-Bundes mit Zusatzbestimmungen des Hessischen Handball-Verbandes nicht der direkte Vergleich herangezogen.

In der Verordnung (§43, b) heißt es unter dem vierten Punkt: „Ist bei den für Meisterschaft, Auf- und Abstieg maßgeblichen Tabellenplätzen eine Punktgleichheit durch Wertung gemäß §50 Ziffer 1 SpO zustande gekommen, so gilt die nicht vom Punktabzug betroffene Mannschaft als besser platziert.“ Rotenburg würde also drin bleiben.

Hilfe vom VfL Wanfried?

Grundvoraussetzung für einen Nichtabstieg Eschweges ist also ein Sieg des VfL Wanfried gegen Rotenburg. Das Hinspiel macht dabei durchaus Mut: Souverän gewann der VfL im Dezember 2022 mit 34:29, lag zur Halbzeit bereits mit 18:11 Toren in Führung. In der Spielzeit 21/22 gab es in der Vorrunde zu Hause ein 28:21 für den VfL und einen 26:22-Erfolg im Auswärtsspiel.

Wanfrieds Trainer Stefan Schröder ist sich der besonderen Situation bewusst: „Ich erwarte, dass am letzten Spieltag unsere Halle brennt, da Rotenburg viele Fans mitbringen und hoch motiviert ins Spiel gehen wird. Aber das werden wir ebenfalls tun, denn wir wollen einen sportlich guten Abschluss. Das sind wir unseren Fans einfach schuldig.“ In Richtung Eschwege sagt der ehemalige Zweitligahandballer: „Ich wünsche ihnen, dass sie ihre Hausaufgaben machen.“

Auch Johannes Susebach, seines Zeichens Kapitän beim VfL, ist heiß auf die Begegnung: „Wir werden nochmal alles reinwerfen, was wir haben. Unser Ziel als Sportler ist zu gewinnen. Dieses Mal vor allem, um mit einem guten Gefühl aus der Serie herausgehen zu können und im Anschluss mit unseren Fans noch etwas zu feiern“, zum Abstiegskampf fügt er hinzu: „Ich möchte nicht in der Haut der Rotenburger und Eschweger Spieler stecken, da ist schon eine Menge Druck dahinter.“

So geht es der ETSV an

Von Druck will derweil Eschweges Trainer, für den es gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Löbens das letzte Spiel an der Seitenlinie ist, nichts wissen: „Ich wüsste nicht, wieso ich nervös werden sollte. Es bleibt im Endeffekt ein ganz normales Spiel, bei dem wir erst einmal nur auf uns gucken müssen, ich baue da keinen unnötigen Druck auf. Es ist schade, dass wir den Klassenerhalt nicht mehr selbst in der Hand haben. Was nach dem Spiel herauskommt, darauf haben wir keinen Einfluss. Deswegen schauen wir erst einmal nur auf uns.“

Er erwarte gegen den Gast HSG Wesertal keinen Selbstläufer, denn das Team von Frank Rossel sei alles andere als Laufkundschaft, verfüge über einen absolut homogenen Kader. „Beim 28:30 im Hinspiel haben wir uns dennoch gut verkauft und da wäre auch mehr möglich gewesen. Wir haben uns einen Matchplan zurechtgelegt, den werden wir versuchen, konsequent umzusetzen“, so Triller.

Auf eine herausragende Stimmung in der Heuberghalle hofft derweil Eschweges Kapitän Mike Guthardt: „Es gibt nicht mehr viel zur Situation zu sagen, wir brauchen unsere Zuschauer im Rücken und hoffen natürlich auf Wanfried. Rotenburg liegt ihnen eigentlich immer ganz gut, nichtsdestotrotz haben sie natürlich riesigen Rückenwind.“

Etwaige Sorgen darüber, dass etwaige Derbyrivalitäten den Ausgang im Abstiegskampf beeinflussen könnten, macht er sich nicht: „Der VfL Wanfried wird sicher alles geben.“

Was sonst noch von Bedeutung ist

Große Sorgen haben die Rotenburger um Boze Balic. Der zehnfache Torschütze vom Vorwochenende plagt sich mit Knieproblemen und einem Bluterguss am Arm. Unter der Woche fehlte Balic im Training. Auch Rechtsaußen Petar Cuturas Einsatz ist berufsbedingt fraglich.

Mit voller Mannschaftsstärke wird wohl hingegen die HSG Wesertal in Eschwege aufschlagen, nur hinter dem angeschlagenen Julian Brunst steht laut Trainer Frank Rossel noch ein kleines Fragezeichen.

(Maurice Morth und Stefan Konklowsky)

Das sagen die Trainer der Gäste Robert Nolte, TG Rotenburg: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Die Situation ist wirklich besonders, die Anspannung ist natürlich spürbar. Es ist klar, dass wir noch nicht durch sind, wir müssen uns darauf konzentrieren. Aber die Mannschaft hat gut gearbeitet. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, wann wir mal auswärts beim VfL Wanfried gewonnen haben. Aber jetzt müssen wir es eben.“ (rai) Frank Rossel, HSG Wesertal: „Wir sind uns über die besondere Konstellation im Abstiegskampf im Klaren. Es wird ein schweres Spiel und ich hoffe, dass es fair bleibt. Für uns geht es zwar um nichts mehr, aber wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen, wollen kein Punktelieferant sein und reisen mit voller Kapelle an. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Stefan Annutt, der sich bei uns im Winter fit gehalten hat.“ (mmo)