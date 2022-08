Spannung beim Handball-Sparkassencup in der Geistalhalle

Von: Kristina Marth

Am Freitagabend hat der Handball-Sparkassencup Station in Bad Hersfeld gemacht. In der Geistalhalle wurden zwei Begegnungen der Vorrundengruppe B ausgetragen. Zweitligist HC Elbflorenz Dresden besiegte in der ersten Partie die Erstliga-Mannschaft des HC Erlangen 32:31 (18:13). Im zweiten Spiel schlug Erstligist TSV Hannover-Burgdorf den Zweitligisten ThSV Eisenach 31:26 (16:14).

1 / 40 Rund 300 Handballfans verfolgten am Freitagabend die Spiele der Vorrundengruppe B beim Sparkassencup. © Friedhelm Eyert

