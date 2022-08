Handball-Sparkassencup: TBV Lemgos gelungener Auftakt

Von: Björn Mahr

Gleich klingelt es: Lemgos Samuel Zehnder erzielt gegen Eulen-Torwart Urbic Ziga das erste Tor der Turnier-Gruppe A. © PRESSEBILDER HAHN

Erstligist TBV Lemgo Lippe hat zum Auftakt des Handball-Sparkassencups die Eulen Ludwigshafen vor 500 Zuschauern in Gensungen mit 33:24 bezwungen.

Gensungen – Das erste Spiel beim Handball-Sparkassencup ist absolviert – und wie erwartet hat Europacup-Teilnehmer TBV Lemgo Lippe den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen deutlich mit 33:24 (17:11) bezwungen.

Das erste Tor in der Gruppe A erzielte dabei vor 500 Zuschauern ein Neuzugang der Lemgoer: der Schweizer Linksaußen Samuel Zehnder brachte die Lipper mit 1:0 in Führung. Schon nach 15 Minuten lag der Favorit 11:3 vorn. Wobei insbesondere die Außen des Erstligisten die Ballgewinne am eigenen Kreis zu nutzen wussten: Zehnder und der deutsche Nationalspieler Lukas Zerbe.

Zwar ist Stefan Salger noch nicht wieder hundertprozentig fit – da es aber bei den Eulen nicht so richtig rund lief, kam der Ex-Melsunger früh ins Spiel. Ihm gelang es unter den Augen einiger Ex-Kollegen und etlicher MT-Fans, die sich auf das Spiel der Nordhessen am späteren Abend gegen den VfL Gummersbach einstimmten, auf 7:13 und 8:14 zu verkürzen.

In Hälfte zwei geriet der Erfolg der Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann dank einer überzeugenden Deckungsleistung nicht in Gefahr. In der 45. Minute führte der TBV durch ein Tor von Nils Versteijnen bereits 28:17. Nico Blaauw verwertete ein Kempa-Anspiel des erfahrenen Niederländers Bobby Schagen zum 31:22. Damit war klar, dass die Lemgoer am Samstag ab 20 Uhr um den Einzug ins Finale spielen werden.

Die besten Schützen des TBV waren Zerbe (6/4), Zehnder (5) und Blaauw (4), für die Eulen trafen Linkshänder Salger (6) und Zacharias (5/1) am häufigsten.

Parallel verlor der HC Erlangen überraschend zum Auftakt der Gruppe B in der Bad Hersfelder Geistalhalle 31:32 gegen den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden.

Am Sonntag ab 11 Uhr spielen die acht teilnehmenden Klubs in Eisenach die Plätze aus. Das Finale beginnt in der Werner-Assmann-Halle um 17 Uhr. (Björn Mahr)