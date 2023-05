Eiterfeld: Trainer-Rücktritt und ein Sieg in letzter Minute

Eiterfeld jubelt nach dem 4:3 gegen Großenlüder © Hartmut Wenzel

Was war das wohl für ein Wochenende für die SG Eiterfeld/Leimbach in der Fußball-Gruppenliga? Erst am Freitag der Rücktritt von Trainer Ante Markesic, den er vor versammelter Mannschaft vor dem Training bekannt gab, dann der 4:3 (2:0)-Erfolg in der letzten Sekunde gegen Großenlüder. Im Anschluss daran stellte Eiterfeld mit Romeo Schäfer den Interims-Nachfolger Markesics bis zum Saisonende vor.

Dann übernimmt Florian Roth den Trainerposten.

Am Samstagnachmittag führten Kevin Kurz als Kapitän und Nils Wenzel die Mannschaft auf den Eiterfelder Kunstrasen gegen Großenlüder. „Es war seine persönliche Entscheidung, die ihm schwer gefallen ist“, so kommentierte Kurz die Entscheidung. „Aber in ihm hat sich da etwas in letzter Zeit aufgestaut, was ihm über den Kopf zu wachsen scheint.“ Die Entscheidung habe er im Sinne der Mannschaft getroffen.Markesic, der ohnehin in der kommenden Saison nach Schwalmstadt wechselt, war für ein Statement nicht zu erreichen. „Die letzten Ergebnisse waren nicht so prickelnd. Wer den Ante kennt, weiß, dass er zu solchen Entscheidungen fähig ist. Damit will er bei den Spielern eine Blockade lösen“, sagt Volker Hilpert aus dem Vorstand.

Am Samstag gegen Großenlüder klappte alles, eine Blockade war nicht zu spüren. „Das Team hat sich in die Pflicht genommen. Und hat auch für Ante gespielt. Er soll abends auf das Handy schauen, lächeln und denken, dass wir das gut gemacht haben“, sagt Kurz. Der Spitzenreiter legte im Spiel los wie die Feuerwehr. 3. Minute: Niko Pepics Freistoß segelt aus 25 Metern ins rechte, untere Eck - 1:0. Dann legte Kurz selbst nach, sein Schuss aus zwölf Metern landete abgefälscht im langen Eck - 2:0. Aber selbst Anschluss- und Ausgleich durch Sascha Hasenauer und Niklas Wese (48./64.) brachten die Gastgeber nicht aus der Fassung.

Fast im Gegenzug fand Dominik Hanslik die passende Antwort - 3:2. Noch einmal der Ausgleich durch Dominik Ebert nach einer Ecke, wobei Eiterfeld erneut ein Abwehrfehler passierte. Kurz: „Bei hohen Bällen sehen wir momentan nicht gut aus, zudem hat die Zuordnung nicht gestimmt.“ Hanslik war auch am Siegtor in der Schlussminugte beteiligt – er drang in den Strafraum ein, wurde gefoult – Elfmeter. Eine strittige Entscheidung. Großenlüder monierte ein Handspiel von Hanslik. Die Elfer-Chance ließ sich Nils Wenzel nicht entgehen. Flach und platziert schlug sein Schuss zum 4:3 und zum Happy-End ein.

Eiterfeld: Göbel – Kurz (86. Busold), Stumpf, (64. N. Hartwig), Hilpert, Pepic, Kramer, Hanslik, Müller-Siebert, Wenzel, Wolf, Witzel

SR: Begeja (Niederaula). Z: 150. Tore: 1:0 Pepic (3.), 2:0 Kurz (15.), 2:1 Hasenauer (48.), 2:2 Wese (64.), 3:2 Hanslik (68.), 3:3 Ebert (71.), 4:3 Wenzel (90.+1, FE).

Romeo Schäfer, Interimstrainer der SG Eiterfeld © Hartmut Wenzel

Jubel bei der SG Eiterfeld: Soeben hat Kevin Kurz, Zweiter von links, zum 2:0 gegen Großenlüder getroffen. © Friedhelm Eyert