„Hat wieder in Händen gejuckt“ - Sascha Eisenhuth zurück im Kasten des SVR

Von: Maurice Morth

Bild aus dem Archiv: Sascha Eisenhuth vor vielen Jahren noch im Trikot des SV Adler Weidenhausen, hinter ihm sein damaliger Teamkollege Jannis Beng und links Hendrik Benz vom TSV Wichmannshausen. © Archivfoto: Stefan Konklowsky

Sascha Eisenhuth (34) ist ein Eigengewächs des SV Reichensachsen. Dass er nun zur neuen Saison 23/24 den Kasten des Verbandsligateams hütet, kam allerdings doch etwas überraschend.

Reichensachsen – Mit dem 4:1-Heimsieg über den Vorjahreszweiten SG Bronnzell ist der SV Reichensachsen am vergangenen Wochenende ausgezeichnet in sein Premierenjahr in der Fußball-Verbandsliga gestartet.

Den Kasten hütete dabei mit Sascha Eisenhuth etwas überraschend ein Spieler, der zwar Reichensächser durch und durch ist, mit dem vor der Saison aber eigentlich keiner mehr so richtig gerechnet hatte.

Wieso? Weil der 34-Jährige, der zur Saison 22/23 von der SG Abterode/Eltmannshausen zurückkehrte, zuvor noch für die SVR-Reserve in der Kreisliga A als Feldspieler auflief und dabei als eigentlich gelernter Torhüter sogar acht Treffer zum starken fünften Tabellenplatz beisteuerte.

Eisenhuth: „Jahr im Feld zu kicken hat richtig Bock gemacht“

„Das Jahr im Feld zu kicken hat richtig Bock gemacht – auch von der Kameradschaft her mit den Jungs “, gibt Eisenhuth zu.

Er sagt aber auch zur Rückkehr ins Verbandsligateam: „Schon in der Rückrunde war ich ab und an bei der ersten Mannschaft dabei. Als Danny Göhler dann im Sommer aufgehört hat, hat mich Rafa (Rafal Klajnszmit, Anm. d. Red.) gefragt, ob ich wieder ins Tor zurückgehen möchte und dann war für mich schnell klar, dass ich es nochmal machen werde. Es hat eben wieder in den Händen gejuckt, wenn du jahrelang auf dem Liganiveau gespielt hast.“

Den von seinem Trainer zwischen ihm und Daniel Schwenda (32) ausgerufenen offenen Kampf um die Torhüterposition hat der 34-Jährige in der Saisonvorbereitung angenommen und zum ersten Spieltag für sich entschieden.

Er weiß aber auch, dass sich das Blatt ganz schnell wieder wenden kann: „Ich weiß nicht, ob ich die klare Nummer eins bin. Wir Torhüter müssen uns immer wieder von Trainingseinheit zu Trainingseinheit anbieten. Zu Daniel habe ich aber trotz des Konkurrenzkampfes wie zu allen anderen Mitspielern ein super Verhältnis“, erklärt Eisenhuth.

Die Zeit in der Verbandsliga genießen

Der 34-Jährige, der mit seiner Frau und seiner Tochter in Reichensachsen lebt und in der Versicherungsbranche arbeitet, ist in seinem Fußballerleben schon viel umhergekommen: Nachdem er die gesamte Jugend beim SVR verbrachte, spielte er im Seniorenbereich sowohl beim SV Adler Weidenhausen als auch beim KSV Baunatal Verbandsliga, lief dann für den TSV Wichmannshausen in der Gruppenliga auf, ehe er nach zwei Spielzeiten beim SV Reichensachsen kurzzeitig noch einmal das Trikot der SG Abterode/Eltmannshausen trug.

Er selbst sei als Fußballer auf dem Feld über all die Jahre wesentlich ruhiger geworden, würde in bestimmten Spielsituationen nicht mehr so hektisch agieren wie vielleicht zu Beginn seiner Karriere.

Wie sehen nach einer so bewegten Fußballerzeit also noch seine persönlichen Ziele aus? „Im Prinzip will ich es einfach noch einmal genießen, mit meinem Heimatverein, der der SV Reichensachsen für mich definitiv ist, in der Verbandsliga zu spielen“, sagt er.

SG Bad Soden bereits morgen in Reichensachsen zu Gast

Die nächste Möglichkeit, diese Saison in vollen Zügen auszukosten, hat „Eisi“ bereits am morgigen Samstag, wenn der Vorjahresfünfte SG Bad Soden auf dem Kunstrasenfeld in Reichensachsen zu Gast ist (Anstoß: 15 Uhr).

Die Südhessen mussten erst am vergangenen Mittwochabend zum Nachholspiel beim Krisenklub SV Neuhof antreten und sicherten sich dort durch Tore von Marcel Mosch (15.) und Mirza Kovac (48.) beim 2:1-Sieg die ersten drei Zähler der Verbandsligaspielzeit. Dennoch plagen die „Sprudelkicker“ einige Personalprobleme, wie Trainer Lars Schmidt vor der Englischen Woche sagte.

Denn verzichten muss er wohl auf die dauerverletzten Außenverteidiger Jaroslav Kymlicka (Schambeinentzündung) und Alexander Okyere (muskuläre Probleme) sowie Mittelstürmer Mirza Becirovic und Mittelfeldspieler Anto Vinojcic (beide Urlaub). Zur Verfügung stehen dürften allerdings wieder die beiden Urlauber Ljubisa Gavric (Innenverteidigung) und Simon Huhn (Defensiv-Allrounder).

