Fußball-Kreisoberligist Haunetal muss noch punkten

Punkte für Haunetal: Der Kreisoberligist, hier Volodymyr Makovii (links), will in zwei Heimspielen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. © Friedhelm Eyert

Mit Nachholspielen gespickt ist das Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga. Los geht es am Freitag mit vier Begegnungen.

Hersfeld-Rotenburg - Das Spitzenduo mit Tabellenführer Neuenstein und dem Zweiten Bebra hat allerdings schon Hausaufgaben gemacht und braucht sich nur auf eine Partie zu konzentrieren. Neuenstein gastiert bereits am Freitag in Niedergude bei Gudegrund (19 Uhr), Bebra beschließt am Sonntag um 17 Uhr in Burghaun den Spieltag.

Für Neuensteins Christian Pfeiffer sind die beiden nächsten Begegnungen die wichtigsten der gesamten Saison. Der Trainer will auf jeden Fall ein „Endspiel“ am letzten Spieltag in Bebra vermeiden. „Gewinnen wir heute Abend in Niedergude und dann gegen Steinbach, sollte der Vorsprung gegenüber Bebra groß genug sein“, sagt Pfeiffer, der in den nächsten eineinhalb Wochen volle Konzentration von seiner Mannschaft verlangt. Das Personalgerüst ist eng gesteckt. Es fehlen unter anderem Kolbe, Skrabal, Hebeler und Leiding aus unterschiedlichen Gründen.

Gudegrund, das zwei Spiele bestreitet – Sonntag geht´s nach Haunetal – hat ebenfalls Personalprobleme. „Wir stehen mit dem Doppelspieltag und gleichzeitigen wichtigen Spiel der A-Junioren am Samstag gegen Tabellenführer Eitratal vor einem schwierigen Wochenende“, sagt SG-Torjäger Maik Leidorf.

Zudem habe man zahlreiche Verletzte zu beklagen und zusätzlich zwei Sperren zu verkraften, unter anderem fehlte auch Felix Wacker. Über Kampf und defensive Geschlossenheit wollen die Gudegrunder alles reinhauen, um gegen den Spitzenreiter zu bestehen.

In zwei Heimspielen will die SG Haunetal die in diesem Jahr etwas verkorkste Saisonbilanz aufbessern. Freitag (ab 19 Uhr) erwarten die Haunetaler in einem Duell mit Derbycharakter die SG Niederjossa/Breitenbach in Neukirchen, Sonntag dann ist Gudegrund an der Reihe. Die Haunetaler wollen unbedingt die negative Rückserienbilanz aufpolieren und Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Nur einmal, im Derby in Dittlofrod, holten sie einen Punkt.

Derzeit belegen die Haunetaler Rang zwölf. Sie sind nur fünf Zähler vor dem vorletzten Platz, den Burghaun belegt, entfernt.

Die gute Ausgangslage nach der Vorrunde, als man bis ins Mittelfeld vorstieß, sei dahin. „Unser Ziel ist es, zu punkten“, so umreißt Cino Schwab das Ziel für das Wochenende. Dem Haunetaler Trainer ist es egal, wie diese Punkte zustande kommen. „Mit Schönspielerei kann keiner punkten“, so der Coach.

Für Schwab sei die diesjährige Rückrunde eine der „schlimmsten, seitdem ich Fußball spiele. Wir haben keinen Kunstrasen, auf dem man vernünftig trainieren kann. Und in der Punktrunde sind wir nicht richtig in den Tritt gekommen, weil immer wieder die Spiele ausgefallen sind. Uns fehlt ganz einfach der Rhythmus.“ Nichtsdestotrotz haben die Haunetaler vor kurzem mit Schwab für ein weiteres Jahr verlängert.

Die Abteilungsleitung war so zufrieden mit ihm, dass dieses Gespräch nicht lange dauerte. „Wir waren uns in zwei Minuten einig“, sagt Schwab. Probleme hat Haunetal zuletzt auf der Torwart-Position gehabt, wo sich Markus Maul an der Achillessehne verletzte, für ihn ging mit Fabian Reul zunächst ein Feldspieler ins Tor. In Christian Zirpel scheint man aber die Lösung gefunden zu haben. (Hartmut Wenzel)