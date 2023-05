Haunetal und Friedlos trennen sich mit Remis

Teilen

In der Fußball-Kreisoberliga trennten sich am Freitagabend die SG Haunetal und der FV Friedlos mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:0)-Remis. Die Friedloser verdienten sich den Punkt durch eine druckvolle zweite Hälfte, Mathias Wolf traf für den Gast zweimal per Elfer, der zweite landete in der 4. Minute der Nachspielzeit im Netz.

1 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

2 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

3 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

4 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

5 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

6 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

7 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

8 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

9 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

10 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

11 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

12 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

13 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

14 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

15 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

16 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

17 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

18 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

19 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

20 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

21 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

22 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

23 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

24 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

25 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

26 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

27 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

28 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

29 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

30 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

31 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

32 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

33 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

34 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

35 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

36 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert

37 / 37 Spannend verlief das Kellerduell der Kreisoberliga zwischen Haunetal und Friedlos © Friedhelm Eyert