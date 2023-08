Heike Kabella aus Ahnatal ist 200 Marathons gelaufen – und hört nicht auf

Von: Lea-Sophie Mollus

Halbzeit an der Wartburg im thüringischen Eisenach. © Privat

2016 mit dem Laufen angefangen, hat Heike Kabella aus Ahnatal in diesem Monat die 200 Marathons vollgemacht – und das ohne groß zu trainieren.

Ahnatal – „Ja, da bin ich schon dabei“, antwortete Heike Kabella im November 2020 auf unsere Frage, ob sie die 200 Marathons vollmachen wolle. Damals hatte sie gerade ihren 101. Lauf hinter sich. Nun, keine drei Jahre später, hat es Kabella tatsächlich geschafft und zum 200. Mal die 42,195 Kilometer absolviert.

Für diesen Meilenstein hat sich die 56-Jährige aus Ahnatal den Höllwand-Marathon ausgesucht. Der ist mit 42,9 Kilometern nicht nur um ein paar hundert Meter länger als die eigentliche Marathon-Distanz, sondern mit 1300 Höhenmetern auch noch kein 08/15-Rennen. „Ich mag einfach Höhenmeter, und die Herausforderung reizt mich“, sagt Kabella, der mittlerweile allein durch die Marathon-Läufe rund 8400 Kilometer in den Beinen stecken.

Die Zeit ist ihr egal

Das erfordert doch intensives Training – mag man meinen. „Ich bereite mich eigentlich gar nicht vor“, sagt die 56-Jährige, als wäre es selbstverständlich. „Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, auch mal Tischtennis, habe eigentlich schon immer Sport gemacht“, sagt Kabella, deren Körper dadurch nicht ganz unbeschadet blieb. Allein am rechten Knie wurde sie fünf Mal operiert, hatte unter anderem einen Kreuz- und Innenbandriss sowie Meniskusprobleme. „Das sind Altlasten vom Fußball.“

Mal ohne Laufschuhe: Heike Kabella mit ihren selbst gebastelten Sandalen. © Lea-Sophie Mollus, Privat/NH

In ihrer Jugend hatte sie mit Bulimie und Magersucht zu kämpfen, aktuell plagt sie ein doppelter Bandscheibenvorfall. „Laufen geht trotzdem“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, zu dem sie mit selbst gebastelten Schuhen aus Schnürsenkeln und Sohlen aus Yogamatten erscheint. Die trägt sie gern, wenn sie mal keine Laufschuhe anhat.

Wie die gelernte Bäckerin, Kauffrau im Einzelhandel und Logistikerin zum Laufen gekommen ist? „Ich wollte einfach schon immer mal einen Marathon absolvieren“, sagt Kabella. 2015 mit dem Fußballspielen aufgehört, folgte 2016 der erste. Und nun eben der 200. Wie lange sie für die mindestens 42,195 Kilometer benötigt, das ist der 56-Jährigen dabei egal. „Seit eineinhalb Jahren laufe ich nur noch nach Puls“, sagt Kabella. „Und seitdem ich das mache, bin ich sogar schneller.“ Beim Höllwand-Marathon kam sie nach 5:35:46 Stunden ins Ziel. Für „normale“ Strecken ohne große Steigungen benötigt sie meist knapp mehr als vier Stunden, erzählt Kabella.

In einem Heftchen dokumentiert sie all ihre Marathons

19 Marathons gehen allein in diesem Jahr auf das Konto der Ahnatalerin. „44 waren die meisten, die ich innerhalb eines Jahres geschafft habe“, sagt sie. „Eigentlich wollte ich 50, aber es gibt ja auch noch ein anderes Leben.“ Wenn sie mal nicht zu Fuß unterwegs ist, fährt Kabella gern Motorrad. Und, was für Langstreckenläufer eher untypisch ist, wie die 56-Jährige erklärt: Sie spendet regelmäßig Blut. „Manche sagen, Blutspenden seien Eisenräuber.“

Ob sie sich an all ihre Läufe erinnert? Klar. Ein kleines Heftchen, in dem die 56-Jährige ihre gesamten Marathons akribisch dokumentiert, hilft ihr dabei. Und das soll dieses Jahr noch weiter gefüllt werden. Unter anderem stehen noch der beliebte Berlin-Marathon Ende September und eine Woche später ein Doppelpacker, also zwei Marathons an zwei Tagen, auf dem Plan.

Doch irgendwann wird wohl Schluss sein, der Körper die extreme Anstrengung nicht mehr mitmachen. „Ich habe jetzt nach 40 Jahren Pause beim FTSV Heckershausen, für den ich auch laufe, wieder mit Tischtennis angefangen. Außerdem habe ich dieses Jahr meinen ersten Triathlon absolviert“, erzählt Kabella: „Ich mache mir neue Türen auf.“ Das Motto der 56-Jährigen: „Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben.“ (Lea-Sophie Mollus)