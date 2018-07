Heimsieg der ST Lohfelden: Aufregung nach Einzeln

Lohfelden. Die ST Lohfelden hat in der Tennis-Bundesliga der Herren 30 den dritten Sieg unter Dach und Fach gebracht und sollte damit den Klassenerhalt sicher haben. Mit 6:3 schlugen die Nordhessen den TC Großhesselohe und bleiben Tabellendritter.

Nach dem Sieg gab es aber nicht nur erfreute Gesichter auf der Anlage. Das lag an der Tatsache, dass nach einer 4:2-Führung nach den Einzeln die Doppel nicht mehr gespielt wurden. „ST Lohfelden verzichtet verletzungsbedingt auf die Austragung des Doppels 1, TC Großhesselohe verzichtet verletzungsbedingt auf die Austragung der Doppel 2 und 3“, so steht es im offiziellen Spielbericht. Inoffiziell heißt das, dass die Gäste davon ausgingen, in keinem Fall alle drei Doppel zu einem möglichen Gesamtsieg gewinnen zu können und auf das Ausspielen verzichteten, offiziell eben wegen Verletzung.

Strafbar ist dieser Verzicht nicht. „Wenn man es bestrafen würde, dann gingen die Spieler auf den Court, machten drei Ballwechsel und gäben verletzt auf. Verletzung kann man ja nicht bestrafen“, so einer der Schiedsrichter.

Also strafbar nicht, aber sicher unfair gegenüber den Zuschauern, es waren an die 300 am Quellenweg. Allerdings ist diese Praxis im Tennis gängig und passiert an jedem Wochenende in den verschiedensten Ligen. In Lohfelden übrigens zuletzt am 10. Juli 2016 beim 9:0 gegen Safo Frankfurt.

Der TC Großhesselohe war mit Spielern aus dem unteren Meldebereich angereist. Nicht dabei waren der Schweizer Daviscupspieler Marco Chiudinelli (verletzt), der frühere Kasseler Jo Ager (Bandscheibenvorfall), Christopher Kas (war als Trainer mit Mona Barthel unterwegs) und Thomas Schiessling (verletzt). Trotzdem waren die einzelnen Spiele für die Zuschauer aus sportlicher Sicht hoch interessant.

Slanar gewinnt Spitzenspiel

Das Spitzenspiel zwischen Martin Slanar und Maximilian Wimmer hatte seinen Namen verdient. Nachdem der Pullacher den ersten Satz mit 6:1 gewonnen hatte, schien es eine klare Angelegenheit zu werden. Slanar hatte nach seiner Ellbogen-OP erneut Probleme mit dem Service, brachte zu wenig Druck hinter die Schläge. Doch im zweiten Satz kam er immer besser ins Spiel, gewann 6:3. Im Match-Tiebreak brachte er die Aufschläge punktgenau rüber und nach dem 5:5 setzte sich Slanar schließlich auf 10:6 ab.

Dazu ließen Rok Jarc und Alexander Kunick nichts anbrennen, Christopher Amend gewann 6:2, 6:3 gegen Jan Hansen. Der hatte noch nie gegen Amend gewonnen. „Hansen hat mich wieder gefordert“, sagte dieser. „Aber als ich in meinem Spiel aktiver und aggressiver geworden bin, hatte er verloren.“

Dagegen unterlagen die Lohfeldener Martin Boulnois und Timo Goebel. So stand es 4:2. Dann folgten die Doppeldiskussion und die Erkenntnis, dass man nicht immer allen gerecht werden kann.