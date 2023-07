Fußball-Kreispokal: 2:1 - Heinebach überrascht Bebra

Teilen

Aller Einsatz nutzte nichts: Gegen die Wildecker (in Rot) hatten die Kicker von Kleinensee/Widdershausen beim 0:3 keine Chance. © Friedhelm Eyert

Gleich zwei Spielabsagen musste Spielleiter Thomas Becker (Bosserode) zum Auftakt der diesjährigen Bitburger Pokalrunde hinnehmen.

Hersfeld-Rotenburg – Die SG Iba/Machtlos sagte das Gemeindederby gegen den ESV Ronshausen, wie auch der VfL Heimboldshausen die Partie aus der zweiten Runde gegen die FSG Hohenroda wegen Personalmangel ab. Dort wo Fußball gespielt wurde, machte das Ganze Lust auf mehr.

Am Samstag setzte sich die SG Wildeck mit 3:0 in Kleinensse gegen die SG Kleinensee/Widdershausen durch. Pokalverteidiger SG Niederlaula/Kerspenhausen legte in Braach gegen den TV mit 5:1 einen perfekten Start hin. Mit dem gleichen Ergebnis gegen die SG Sorga/Kathus schaffte die SG Rotenburg/Lispenhausen den Sprung ins Achtelfinale. Die Überraschung des Spieltages gelang den Kickern der SG Heinebach/Osterbach, die den Kreisoberligavizemeister FSG Bebra mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Pokal warfen. Weiter mit dem Achtelfinale geht es am Samstag, 15. Juli, 16 Uhr.

SG Kleinensee/Widdershausen - SG Wildeck 0:3 (0:2). Der Kreisoberligaabsteiger präsentierte sich mit einer jungen Truppe gegen eine gut dagegen haltende Heimelf. Das erste Ausrufezeichen setzte Andreas Jäger mit einem strammen Distanzschuss, ehe auf der Gegenseite Dennis Pierce einen feine Eingabe von Niklas Kerst zur Führung nutzte. Philipp Theinert, der auf der rechten Seite durchgebrochen war, verpasste gegen Keeper Sebastian Hendl den Gleichstand. Steven Seiler kurz vor und nach der Pause stellte auf Vorarbeit von Jannis Schmidt Wecken und Felix Schneider den frühen Endstand her. Maximilian Richter, Theinert und Michael Banz verpassten eine durchaus mögliche Ergebnisverbesserung für die Platzherren. Tore: 0:1 Pierce (33.), 0:2, 0:3 Seiler (45., 46.).

SG Heinebach/Osterbach - FSG Bebra 2:1 n.V.,(2:1), (1:1), (0:1). Beide Teams begegneten sich von Beginn an mit offenem Visier, wobei die Gäste die klareren Chancen hatten. Den Platzherren merkte man an, dass sie bereits zwei Wochen Vorbereitung hinter sich hatten. Entsprechend engagiert gingen sie die Partie an und es zeigte sich im weiteren Verlauf, dass man gegen den favorisierten Gast durchaus mithalten konnte. Die Heimelf erwischte nach dem Seitenwechsel den besseren Start und kam nach einem Eckball durch einen Kopfballtreffer von Patrick Lenort zum Ausgleich. Danach wogte die Partie hin und her, und Bebra drehte die letzte Viertelstunde noch einmal richtig auf. Gute Gelegenheiten ließ man allerdings liegen und hatte zudem mit einem Pfostenschuss Pech. Nach der schnellen Führung der Gastgeber zu Beginn der Verlängerung entwickelte sich noch einmal ein echter Pokalfight, Heinebach stemmte sich dagegen und rettete den Vorsprung über die Zeit. „Am Ende ein nicht unverdienter Sieg, wobei wir auch das nötige Glück dazu hatten“, so Pressesprecher Rainer Kressel nach dem Spiel. Tore: 0:1 Josko Sut (16.), 1:1 Lenort (53.), 2:1 Markus Funk (92.).

TV Braach - SG Niederaula/Kerspenhausen 1:5 (0:3). Den Gastgebern gelang es jeweils nur zu Beginn jeder Halbzeit gut zehn Minuten dagegen zu halten. Danach wurde der Klassenunterschied sichtbar, was sich letztendlich auch im Ergebnis niederschlug. Die Elf von Trainer Frithjof Winterberg bekam zudem zu keinem Zeitpunkt den stets gefährlichen Fabian Koch in den Griff. Ihm gelang, wie auch Luis Veapi, ein Doppelpack. Der zwischenzeitliche Anschluss von Jan Luca Fischer warf die Elf von Coach Ernest Veapi nicht aus der Bahn. Tore: 0:1 Benedikt Wright (13., Eigentor), 0:2, 0:3 Koch (16., 37.), 1:3 Fischer (50.), 1:4, 1:5 Veapi (64., 85.).

SG Rotenburg/Lispenhausen - SG Sorga/Kathus 5:1 (2:1). In dem Spiel der beiden A-Ligisten wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht. Insgesamt boten die Teams den zahlreichen Zuschauern trotz der hohen Temperaturen ein schönes Spiel. Im zweiten Spielabschnitt erweis sich die Mannschaft von Trainer Martin Köthe in besserer konditioneller Verfassung und baute im Schlussspurt den Vorsprung weiter aus. Dabei feierte der serbische Neuzugang Milos Radojevic in seinem ersten Pflichtspieleinsatz mit dem Treffer zum 5:1-Endstand einen gelungenen Einstand. Tore: 1:0 Joshua Lehn (3.), 1:1 Alexander Goerzen (18.), 2:1 Alexander Wahl, 3:1 Lehn (57.), 4:1 Steffen Kanngießer (77.), 5:1 Radojevic (88.) bt