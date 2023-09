Hektik, Herzblut und harter Einsatz am Fußball-Wochenende

Von: Rainer Henkel

Derbysieger, Derbysieger, hey, hey ... Die Jossataler haben sich in der Kabine zum Mannschaftsfoto formiert. © FSG Jossatal/nh

Ein Gemeindederby mit zahlreichen Zuschauern und einem überrraschenden Ende, eine turbulente Schlussphase in Neuenstein sowie ein Stadtduell in Bebra – das waren nur einige von zahlreichen Höhepunkten im Fußball im Kreis am Wochenende.

Schlussphasen-Hektik

Hektisch ging es in der Schussphase des Gruppenligaspiels zwischen Neuenstein und Thalau zu. Herzblut zeigten beide Teams. „Es war schon ein sehr intensives Spiel“, meinte Neuensteins Trainer Christian Pfeiffer.

Als in der Nachspielzeit Dennis Galbas nach einem weiten Einwurf von Daniel Schwarz allein auf das Tor zulief und den Siegtreffer zum 4:3 erzielte, kannte der Jubel keine Grenzen. Der wurde jedoch sogleich durch eine grobe Foul-Aktion getrübt. Ein Gegenspieler schlug Neuensteins André Deneke genau vor der Neuensteiner Bank und hinter dem Rücken von Schiedsrichter Henkel mit dem Ellenbogen derart ins Gesicht, sodass er einen „Cut“ unter dem linken Auge davontrug, worauf es kurzfristig zu einer Rudelbildung kam .

Die gute Nachricht vorweg: Deneke wird nicht länger ausfallen, die Verletzung war nicht so schlimm, dass er ins Krankenhaus musste. Pfeiffer will das Spiel so schnell als möglich abhaken. Sein Blick gilt der Partie am Freitag in Hönebach, wo sein alter Freund Enis Adrovic Trainer ist. „Intern“, sagt er aber, „werden wir das Spiel aber aufarbeiten müssen.“ Unterm Strich bleibt: Neuenstein bleibt auch im fünften Spiel unbesiegt - eine starke Leistung des Aufsteigers.

Hoch und höher

14:0, 9:0, zweimal 5:2 in der Kreisliga B 1, zweimal 8:0, 8:1, 6:1, 6:3, 5:1 in der B 2. Und das sind nur die Resultate des vergangenen Wochenendes. Es fällt auf, das in den B-Klassen die Ergebnisse hoch und höher ausfallen. Was logisch ist: Die Staffeln wurden mit den Klubs der C-Liga zusammengefasst, die es nun nicht mehr gibt. Kritiker sagten das Leistungsgefälle voraus – eine Alternative jedoch gibt es nicht. An solche Torfluten müssen wir uns in den nun untersten Klassen der Region nicht nur an den letzten Spieltagen der Saison wohl gewöhnen.

Gemeinde-Sieger

Gemeindederby und Gemeindefeuerwehrtag – das passte am Sonntag in Niederjossa. Rund 300 Zuschauer, darunter auch einige Feuerwehrleute, verfolgten am Sonntagabend das Kreisoberliga-Duell zwischen Jossatal und Niederaula mit überraschendem Ausgang. Als alle sich schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, wurde „Joss“ quicklebendig. Thomas Zweininger wurde auf rechts freigespielt.

Sein Pass erreichte Thomas Dziadzik, gegen dessen Schuss zum 2:1-Sieg aus kurzer Distanz Niederaulas Keeper Marvin Freisinger keine Chance hatte (88.). „Ein Remis hätte dem Spielverlauf eher entsprochen“, meinte Jossatals Verantwortlicher Maik Wiesenberg nach dem Remis. Hätten die Gastgeber am Freitag beim 2:2 gegen Ludwigsau nicht zwei Punkte gelassen, hätte Jossatal Sonntag sogar vor Niederaula in der Tabelle gestanden. Den Favoriten traf es doppelt: Niederaula – ohne Fabian Koch – musste die erste Niederlage hinnehmen. Sie kam überdies auch noch am Geburtstag von Niederaulas Trainer Ernest Veapi, dessen Bruder Adam bekanntlich Jossatal trainiert. „Der Sieg war natürlich das i-Tüpfelchen auf einen erfolgreichen Tag“, sagt Wiesenberg. Jossatals Mannschaft feierte den Erfolg mit einem Kabinenselfie – und Trikots mit der Aufschrift „Derbysieger“.

Stadt-Sieger

400 Zuschauer kamen in derselben Klasse zur Biberkampfbahn. Dort rückte die FSG Bebra mit einem deutlichen 3:0-Erfolg im – wie sagt man so schön – ewig jungen Stadtderby der Biberstadt die Verhältnisse gerade.

Unzufrieden waren beide Trainer aber nicht: FSG-Coach Andelko Urosevic freute sich anschließend, dass seine Elf ihre Torgefahr unter Beweis gestellt habe, sein Gegenüber Andreas Rygula sah seine Mannschaft zumindest vor der Pause gleichwertig. Die Treffer von Manuel Schmidt (2) und Darian Jung entschieden die Partie für die FSG, die nun in der Liga wieder die Nase vorn hat. Weiterode ist Zehnter.

Von Hartmut Wenzel Und Rainer Henkel

Flugeinlage an der Außenlinie: Im Neuensteiner Spiel gegen Thalau – hier wurde mit Haken und Ösen gekämpft – ist Ibrahim Oussmann (rechts) schneller am Ball. © H. Schmidt

Traf zum 4:3: Neuensteins Dennis Galbas. © H. Schmidt

Rückhalt: Niederjossas Nils Bickel, der eine Flanke abfängt. © Friedhelm Eyert