Brasilianer zu Besuch an der Fulda

Nach Mimbala-Transfer: Überblick über wichtige Sporttransfers

Cédric Mimbala gab den Anstoß. Der frühere KSV-Spieler steht seit Neuestem beim Fußball-Kreisoberligisten unter Vertrag. Mimbala steht damit nicht allein in einer Reihe von Rückkehrern und Zugereisten, die schon in höheren Ligen unterwegs waren und plötzlich in der Region auftauchten oder zurückkehrten. Wir blicken an dieser Stelle auf einige Beispiele:

. Michael Mason: Fünf Länderspiele für die USA sind schon ein Wort. Der 1971 in Kassel geborene Michael Mason stand allerdings nicht nur im US-Kader, sondern spielte zwischen 1995 und 1999 für den Hamburger SV und den FC St. Pauli. Dabei hatte der Mittelfeldspieler zuerst ab 1990 seine Fußballschuhe für den KSV Baunatal geschnürt. Bis 1994 spielte Mason dann für den KSV Hessen Kassel und genau dorthin kehrte Mason auch 2006 und 2009 zurück – weitere Stationen in Wattenbach und Nordshausen inklusive.

. Karsten Hutwelker:Düsseldorf, Saarbrücken, Florenz und Braunschweig und dann auf einmal der VfB Süsterfeld: Der 1971 geborene Karsten Hutwelker spielte in 13 Vereinen und beeendete nach seinem Auftritt in Nordhessen seine Karriere 2010 bei Rot-Weiss Frankfurt. Im März 2013 bestand Hutwelker, der inzwischen mit seiner Familie in Köln lebt und eine Knochenkrebserkrankung überstanden hat, die Prüfung zum Fußballlehrer.

. Julio Cesar: Da ging ein Raunen durch Kassel. Der KSV Hessen Kassel hatte auf einmal einen waschechten Brasilianer in seinen Reihen. Aus Treviso kam Cesar damals und blieb fünf Jahre, bis zu seinem Wechsel nach Aschaffenburg. Weil Nordhessen aber wohl doch schöner ist, kehrte der 1979 geborene Julio César de la Rosa 2008 zurück – zum VfB Süsterfeld. Cesar hatte übrigens richtiges brasilianisiches Flair nach Nordhessen gebracht – inklusive eines abgelaufenen Passes, wodurch sich 2006 seine Rückkehr aus Brasilien zum KSV Hessen Kassel verzögerte.

. Stephan Kling: Und schon wieder Süsterfeld. Der 1981 in Dachau geborene Stephan Kling gehörte sogar mal kurz dem Profi-Kader des FC Bayern an. Im Jahr 2009 landete der linke Verteidiger in der hessischen Verbandsliga beim VfB Süsterfeld.

. Maros Kolpak: Der 1,90 Meter große Kolpak bestritt für die Slowakei 71 Handball-Länderspiele. Im Tor war Kolpak eine echte Nummer und bei der SG Kronau/Östringen und den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Aber nicht nur das: ab 2007 folgte ein kurzes Gastspiel bei der SVH Kassel.

. Danja Müsch: Die Volleyballerin wurde 1971 in Kassel geboren und war bis 1992 für den SSC Vellmar aktiv. Was dann folgte, kann sich sehen lassen. Müsch wurde später als Beachvolleyballerin Europa- und deutsche Meisterin und nahm dreimal an den Olympischen Spielen teil. Vorher gab die Nordhessin in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre das eine oder andere Gastspiel für die Zweitliga-Volleyballerinnen der TSG Wilhelmshöhe.