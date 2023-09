Heringen feiert Platz-Einweihung mit Schalke-Oldies

Teilen

Matthias Herget (67) ist der prominenteste Fußballer, der am Samstag in der Schalke-Traditionself in Heringen spielt. © HNA Frankenberg

Die modernisierte „Werrakampfbahn“ in Heringen wird nach etwa anderthalb Jahren Bauzeit am Samstag, 9. September, wieder in Betrieb genommen. Die Stadt Heringen, die SG Werratal sowie der TV 03 Heringen laden anlässlich der Einweihung des Sportgeländes zu einem Sportfest ein.

Heringen - Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Leichtathletikfest (kostenloser Eintritt). Ab 14 Uhr findet ein offizieller Teil mit Grußworten und Redebeiträgen aus Politik und den Gastgeber-Vereinen statt. Ab 15 Uhr messen sich die F-Jugendfußballer der JSG Werratal und der SG Ulstertal.

Der Höhepunkt des Tages folgt um 16 Uhr, wenn die Traditionself von Schalke 04 gegen die Alten Herren der SG Werratal aufläuft. Namhaftester Akteur im Schalker Kader ist Matthias Herget (67), der in den 80er-Jahren 39 Länderspiele für Deutschland bestritt. Auf 199 Bundesligaspiele für Schalke bringt es der 64-jährige, ehemalige Abwehrspieler, Thomas Kruse. Auch Willi Landgraf (55), Rekord-Zweitligaspieler von Alemannia Aachen, dürfte Fußballfans ein Begriff sein.

Die Werrataler Alten Herren laufen in folgender Besetztung auf: Daniel Iliev, Matthias Berger, Martin Göttlicher, Michael Herrmann, Christian Kraus, Arne Christiansen, Matthias Heinz, Maik Mrugalla, Stefan Göbel, Mario Licht, Andreas Meklenburg, Rainer Reichel, Roland Zinn, Zvonko Dzinic, Rainer Peter, Christian Brod, Daniel Trender, Thorsten Waap, Daniel Methner.

Eintrittskarten kosten zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Jugendliche.