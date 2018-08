Hersfelder Sportlerin als Hilfskraft bei der Leichtathletik-EM in Berlin 

In ihrem Element: Imke Hofmanns Lieblingsdisziplin ist der Dreisprung, in dem sie Hessische Vizemeisterin ist.

Die Leichtathletik-Fans blicken nach Berlin: In der Hauptstadt werden von Mittwoch an bis zum 12. August die Europameisterschaften ausgetragen.

Ganz nahe dran ist eine junge Bad Hersfelderin: Imke Hofmann, gerade 17 geworden, ist Teilnehmerin eines Camps, das der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) anlässlich der Titelkämpfe eingerichtet hat. Die 89 Teilnehmer, alle in Imkes Alter, werden als Hilfskräfte im Stadion eingesetzt, aber auch beim Stand des DLV auf der Mitmachmeile. Gemeinsames Training steht ebenso auf dem Programm wie ein Wettkampf und die Teilnahme an mehreren Workshops, erzählt Imke Hofmann, die schon seit Samstag in Berlin ist.

„Natürlich sind wir aufgeregt – eine EM so hautnah zu erleben, das hat man ja nicht jeden Tag“, erzählt die Dreispringerin und Sprinterin, die für den TV Hersfeld Wettkämpfe bestreitet. Untergebracht sind die Schülerinnen und Schüler in einer Jugendherberge in Tiergarten, also recht zentral. „Ich teile mir ein Zimmer mit drei anderen Dreispringerinnen aus Baden und Brandenburg“, sagt Imke Hofmann. Fachsimpelei dürfte also angesagt sein, denn Dreisprung ist ihre Lieblingsdisziplin. Mit 10,86 Metern wurde sie Hessische Vizemeisterin ihrer Altersklasse.

Nach dem ersten Abendessen ging es ans Einkleiden: T-Shirts, Hosen, Regenjacke, Kappe – „in diesem Outfit werden wir die Athleten im Stadion anfeuern“, freut sich die Obersbergschülerin.

Stadtrallye

Im Lauf der Woche will die deutsche Delegation sich auch mit einer Gruppe französischer Jugendlicher treffen, die in ihrer Heimat als Kampfrichter fungieren. Zuvor standen schon eine Stadtrallye, eine Campolympiade und eine Bootstour auf dem Programm – „damit wir uns besser kennenlernen“, sagt Imke Hofmann.

Allerdings bedauert die Hersfelderin, dass sie zur Eröffnungsfeier nicht im Stadion sein kann. Ein Workshop steht zu dieser Zeit auf dem Programm. Dennoch: Auf die Atmosphäre im Olympiastadion freut sie sich am meisten, vor allem bei „ihren“ Disziplinen, den Wettkämpfen in Sprint und Sprung.

Was Imke Hofmann in der Hauptstadt erlebt, welche Athleten sie trifft und was dem Fernsehzuschauer womöglich verborgen bleibt – das wird sie in diesen Tagen für unsere Zeitung berichten und uns so an der EM in Berlin auf besondere Weise teilhaben lassen. Ab morgen lesen wir regelmäßig ihre Berichte aus Berlin.