„Wer Wille hat, den belohnt das Leben“- SV Adler hält in Alzenau die Klasse

Von: Maurice Morth

Einfach nur glücklich: Adler-Mittelfeldspieler Luis Goebel nach dem Spielschluss in Alzenau. © Maurice Morth

Mit einem 2:1 (2:0) beim FC Bayern Alzenau hat Aufsteiger SV Adler Weidenhausen sensationell die Klasse in der Fußball-Hessenliga gehalten. Dazu war aber noch einmal viel Arbeit nötig.

Alzenau – „Wer Wille hat, den belohnt das Leben“, so das passende Saisonfazit von Weidenhausens Luis Goebel nach dem 2:1-(2:0)-Sieg beim FC Bayern Alzenau und dem damit verbundenen direkten Klassenerhalt für den SV Adler Weidenhausen in der Fußball-Hessenliga.

Denn sowohl in der zweiten Halbzeit am Samstagnachmittag als auch eigentlich über die gesamte Spielzeit gesehen: Den Glauben an sich haben die Weidenhäuser trotz Negativerlebnissen nie verloren. Ähnlich sah es Kapitän Sören Gonnermann: „Wahnsinn. Ich bin einfach nur stolz auf die Truppe und darauf, was wir trotz der Rückschläge das ganze Jahr geleistet haben.“

Dabei brauchten die Weidenhäuser bei sommerlichen Temperaturen in Bayern im Gegensatz zu den knapp 140 mitgereisten Adler-Fans sportlich einige Minuten, um gegen den früheren Regionalligisten heiß zu laufen.

Tim Gonnermann mit dem Kopf zur Stelle

Ein erster Abschluss von Philipp Immig, der das Tor knapp verfehlte, war aber so etwas wie der Startschuss (26.), denn nur Augenblicke später wurde gejubelt: Eine Ecke von Luis Goebel verlängerte Tim Gonnermann am kurzen Pfosten zum 1:0 (28.) und Jan Gerbig war es, der nach Chaos im Alzenau-Strafraum drei Gegenspieler auswackelte und auf 2:0 erhöhte (32.).

Bei Sommertemperaturen war der Klassenerhalt für Philipp Immig (links) und den SVA ein hartes Stück Arbeit. © Maurice Morth

Adler-Coach Ronald Leonhardt: „Was die Jungs in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war von der Struktur her sensationell. Noch dazu haben wir kaum was zugelassen.“

Allerdings wurden die Gastgeber, die das Feld zur Pause noch mit gesenkten Köpfen verließen, nach Wiederanpfiff doch noch zum erwartet harten Brocken. Konnte Paul Seikel einen Stockfehler von Adler-Torwart Lucas Waßmann gegen Luki Matondo noch nicht nutzen (56.), machte er es aus Kurzdistanz besser und sorgte mit seinem 1:2 noch einmal für Spannung (73.).

Schlussphase wird zum letzten Härtetest

Weil parallel auch die U21 der Frankfurter Eintracht ein 3:0 gegen Konkurrent TuS Dietkirchen zu verspielen drohte – 2:3 nach 78. Minuten – ging der Blick bei den Adler-Fans wieder häufiger auf den Handy-Liveticker.

Deutlich zu spüren waren nun die Strapazen der langen Saison, aber wiederum Paul Seikel bestrafte die Adler-Passivität nicht, traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten (75.).

Nach einer zermürbenden Schlussphase, in der sich die Weidenhäuser in jeden Ball und Zweikampf warfen, war um 16.50 Uhr Schluss. Auswärtssieg. Klassenerhalt. Minutenlanges Feiern gemeinsam mit den Anhängern, bei dem sich die Anspannung der letzten Wochen löste.

Auch in der kommenden Saison 23/24 in Hessens höchster Spielklasse vertreten: der SV Adler Weidenhausen. © Maurice Morth

Luis Goebel: „Die nächsten Tage geht‘s zur Sache“

„Du musst mehr Druck verarbeiten, wenn du im Abstiegskampf steckst, statt mit Freude einen Aufstieg erreichen kannst. Wir haben das aber alle gut geschafft. Die nächsten Tage geht’s nun zur Sache“, versprach Luis Goebel.

Von einer „langen Saison im Grenzbereich“ sprach auch Adler-Teammanager Stefan Stederoth: „Unfassbar, was das Team trotz der Rückschläge wie dem Kreuzbandriss von Thomas Hammer und der Phase im Winter, in der wir nicht mehr so viel Zuversicht hatten, weggesteckt hat. Ich bin stolz auf Trainer, Spieler, Fans und unseren Physio, der unzählige Stunden rackern musste. Letztlich ist der Klassenerhalt verdient.“

Co-Trainer Martin Schäfer abschließend: „Wir haben darauf hingearbeitet, es am letzten Spieltag noch in der Hand zu haben. Dass wir das Niveau für die Hessenliga haben, haben wir im Pokal schon gezeigt, es konstant abzurufen, das war und ist ein Entwicklungsprozess.“

FC Bayern Alzenau - SV Adler Weidenhausen 1:2 (0:2). FCB: Wolpert - Bhatti, Makey, Topic, Hacker (Seikel/46.), Aul, Alexander (Cetin/46.), Crnomut (Darwiche/46.), Wilke, Knezevic (Eurich/76.), Matondo (Fecher/59.).

SVA: Waßmann - M. Krug, Renke, Schneider, Beng, Goebel, T. Gonnermann, Immig (Nguyen/89.), Gerbig (J. Ullrich/61.), Steinmetz (Stunz/54.), S. Gonnermann.

Schiedsrichter: Gahis Safi (Ober-Wöllstadt). Zuschauer: 280. Tore: 0:1 T. Gonnermann (28.), 0:2 Gerbig (32.), 1:2 Seikel (73.).

Starker Support der Adler-Fans und Regionalliga-Luft

Drei Auffälligkeiten zum Auswärtsspiel des SV Adler Weidenhausen beim FC Bayern Alzenau:



1. Tolle Fankulisse: An die 140 Fans des SV Adler Weidenhausen werden es unter den 280 zahlenden Zuschauern wohl gewesen sein, die per Fanbus und Auto die knapp 200 Kilometer lange Strecke an die Grenze von Hessen und Bayern am Pfingstwochenende auf sich genommen haben. Und so positiv wie der Ausgang der Partie war auch das Auftreten der Fans: Per Wechselgesang wurde die Mannschaft über die 90 Minuten immer wieder unterstützt, „Fanlieblinge“ wie Sören Gonnermann erhielten noch dazu die vom Chattenloh schon gewohnten eigenen Sprechchöre. Ein sympathischer Auftritt, Daumen hoch.

2. Regionalliga-Luft: Dass der FC Bayern Alzenau bereits in der Regionalliga spielte, war an der Prischoßstraße überall zu erkennen. Die „Mairec-Arena“ ist ein professionelles Stadion mit Rasenplatz und entsprechender Haupttribüne – und auch der Kunstrasen daneben darf nicht fehlen. Überhaupt war beim FC Bayern Alzenau alles bestens organisiert, die Gastgeber sehr zuvorkommend. Nur an den eigenen Fans, da hat’s bei den Unterfranken an diesem Tag leider gefehlt.

3. Feier danach: Wer sich noch an die Hessenliga-Aufstiegsfeier im Sommer 2022 erinnert, der weiß, dass beim SV Adler am Samstagnachmittag noch längst nicht Schluss war. Bis tief in die Nacht hinein wurde auf dem Chattenloh mit den Fans weitergefeiert. Verdient.

(Maurice Morth)