Hessenmeisterschaft auf der Fulda: Zwillinge und ein Mann mit Glocke

500 Aktive und zwei Tage lang volles Programm auf der Fulda: Die Hessenmeisterschaft der Ruderer bot großartigen Sport und reichlich Spektakel.

Kassel - Wir waren vor Ort bei der insgesamt 45. Auflage, die Premiere war in Kassel.

Ehrenamtliche Helfer

Nicht nur die fünf Vorstandsmitglieder des Regattavereins Kassel hatten alle Hände voll zu tun. Insgesamt rund 30 ehrenamtliche Helfer waren immer in Bereitschaft, um den Athleten einen möglichst unkomplizierten Ablauf zu ermöglichen. Einer davon war Schiedsrichter Theelo Gerken, der sich im Zielraum aufhielt und den Sportlern durch einen lauten Glockenschlag das Signal gab, im Ziel angekommen zu sein. Gerken notierte auch die Resultate und füllte die Ergebnisliste korrekt aus.

Die Wieczoreks

Die Zwillinge Emanuel und David Wieczorek vom Ruderverein Kurhessen-Cassel absolvierten insgesamt neun Rennen – vier am Samstag, fünf am Sonntag. Im Doppelzweier über 1000 und 500 Meter krönten die Beiden ihre insgesamt starke Vorstellung und sicherten sich souverän die Hessentitel. Dabei stand das Wochenende eigentlich unter dem Motto „Wettkampfpraxis sammeln“. Denn: die 15-Jährigen stecken mitten in der Vorbereitung auf die Ende Oktober anstehende deutsche Sprintmeisterschaft in Essen.

Erfolgreiche Kasseler

Insgesamt errangen die Aktiven der Kasseler Rudervereine neun Titel. Doch nicht nur die Gewinner stehen im Fokus. Auch die übrigen Athleten zeigten ansprechende Leistungen. So wie die 16 Jahre junge Malou Wollenhaupt von der Rudergesellschaft Kassel, die über 1000 Meter Dritte und über 500 Meter Fünfte wurde.

Zufriedene Ausrichter

Valentin Schmid, Vorstandsvorsitzender des ausrichtenden Regattavereins Kassel, äußerte sich sehr zufrieden: „Es hat so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Alle Helfer haben gut zusammengearbeitet, es gab keine großen Probleme.“ In die gute Zusammenarbeit schloss Schmid auch die Sanitäter vor Ort ein. Denn diese hatten am Samstag einiges zu tun. Den 32 Grad hohen Temperaturen mussten mehrere Athleten Tribut zollen, sie hyperventilierten leicht. Doch schnell und unaufgeregt waren die Rettungskräfte zur Stelle und halfen.

Von Fynn Welch

Weitere Hessenmeister,1000 Meter: Wintersperger (Uni Kassel - Lg Frauen Einer A); Böckmann (RG 27 - Juniorinnen A); Liese (RG 27 - LG Junioren-Einer A); Böckmann/Wollenhaupt (RG 27 - Juniorinnen-Doppelzweier A). – 500 Meter: Scherling (RG 27 - Einer B); Rebelin (RVKC - Juniorinnen A); Fischer (RVKC - LG-Einer Junioren B); Liese (RG 27 - B-Finale LG-Einer Junioren B); Wollenhaupt (RG 27 - B-Finale Juniorinnen B); Böckmann/Wollenhaupt (RG 27 - Juniorinnen-Doppelzweier A). -Übersicht: https://regattaverein.de/rennergebnisse