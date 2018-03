Läufer Felix Thum weiß, warum Kassel das Paradies ist

Felix Thum ist einer der schnellsten Langstreckler der Region. Trotzdem kennen selbst Experten den Studenten nicht. Von Thum kann man lernen, warum Kassel fast so paradiesisch wie Eiershausen ist.

Das Paradies für Läufer heißt Eiershausen. In dem 1000-Seelen-Ort im Lahn-Dill-Kreis ist Felix Thum aufgewachsen. Sein Elternhaus liegt direkt am Waldrand unweit des Rothaarsteigs. "Wenn ich da loslaufe, sehe ich erst einmal eine Stunde keinen einzigen Menschen", sagt Thum, der das Paradies 2010 verlassen hat.

Seitdem studiert er in Kassel Wirtschaftspädagogik und ist einer der schnellsten Langstreckler Nordhessens. Weil Thum jedoch weiter für seinen Heimatverein LC Eschenburg startet, den seine Eltern 1987 gegründet haben, läuft er in unserer Region bisweilen unter dem Radar. Als er im Januar beim Crosscup in Gudensberg zum Sieg eilte, fragte sich Experten an der Strecke: "Wer ist denn der schnelle Typ mit der Mütze?"

Wenig später wurde der 30-Jährige bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften im thüringischen Ohrdruf 13. - seine bislang beste Platzierung auf nationaler Ebene. Am 8. April plant er in Berlin den nächsten Schritt auf dem Weg vom Spezialisten über 3000 Meter Hindernis, der immerhin viermal im DM-Finale stand, zum Langstreckler: Den Halbmarathon in der Hauptstadt will er unter 1:10 Stunde bewältigen.

+ Felix Thum Dafür spult Thum bis zu 120 Kilometer in der Woche ab - in Kassel, im Trainingslager in Portugal und rund um den Eschenburger Ortsteil Eiershausen, wo seine Familie nach wie vor lebt. Nebenbei untersucht er in seiner Masterarbeit per Umfrage, was Läufer motiviert. Bei Thum selbst hat sich das im Lauf der Zeit geändert: "Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass die Leistung nicht mehr so im Vordergrund steht." Gemeinsam mit Freunden Sport treiben, die Natur erleben und das Wohlbefinden werden für ihn immer wichtiger: "Wenn ich mal einen Tag nicht laufe, werde ich schnell unzufrieden." Das unterscheidet Läufer etwa von Fußballern, die sich freuen, wenn sie trainingsfrei haben. Ein Tag ohne Laufen ist für sie ein verlorener Tag.

In Kassel kann man ja auch jeden Tag woanders laufen. "Für eine Stadt gibt es hier traumhafte Bedingungen", findet Thum, der am liebsten im Bergpark, in der Buga und im Park Schönfeld unterwegs ist. Kassel ist also fast so paradiesisch wie Eiershausen.

Früher träumte der gelernte Einzelhandelskaufmann von einem eigenen Sportgeschäft. Nun will Thum an einer nordhessischen Berufsschule sein Referendariat absolvieren und sich auf das zweite große Saisonziel vorbereiten, die Deutschen Berglauf-Meisterschaften im September am Brocken.

Vor zwei Jahren zählte er schon zur Nationalmannschaft der Gipfelstürmer, was beachtlich ist für jemanden, der nicht aus den Alpen oder dem Schwarzwald stammt. In Eiershausen macht er bisweilen Intervalle an einem Skihang mit 40 Prozent Steigung. In Kassel läuft er halt dreimal hintereinander hinauf zum Herkules: "So sammelt man sich die Höhenmeter zusammen." Auch Kassel kann das Paradies sein - selbst für einen Bergläufer.

Noch bis Ende März können Läufer an Felix Thums Umfrage für seine Masterarbeit "Motivation und Wohlbefinden im Laufsport" teilnehmen.

Hier geht es zum Blog von Felix Thum.