Historische Fotos: Ein Stück Vereinsgeschichte der FSK Lohfelden

Kassel. Norbert Nüdling dürfte das Trikot der FSK Lohfelden bestimmt an die 2000-mal getragen habe. Seit 1961 spielt er für den Verein Tischtennis – bis heute. Als 16-Jähriger wurde er in die erste Mannschaft hochgemeldet, jetzt wird er im Dezember 73 Jahre alt, und spielt immer noch. Heute in der Kreisliga, in den ersten Jahren war Nüdling in der Oberliga, der 2. Liga Südwest oder Hessenliga zuhause.

Für Nüdling ist Tischtennis in seinem Verein, in dem er auch 15 Jahre lang Vorsitzender war, nicht nur die sportliche Betätigung, es ist auch ein Stück Familie. Man kennt sich, man hat viel miteinander unternommen, Geburtstage zusammen gefeiert. Und Nüdling hat immer versucht, Dokumente über alle Aktivitäten zu konservieren. Zeitungsausschnitte zum Beispiel, aber auch viele alte Fotos finden sich in den Unterlagen des Kasselers.

Unter anderem ist das Bild von den Vereinsmeisterschaften aus dem Jahr 1961 dabei, also dem Jahr, in dem Nüdling als Jugendlicher zur ersten Mannschaft stieß. Mit auf dem Foto sind Wolfgang Sacher, Rainer Scheven und Gerhard Schäfer. Spieler, mit denen Nüdling lange Jahre gemeinsam an den FSK-Tischen stand. Das zeichnete vor allem die Anfänge des Tischtennis in Lohfelden aus, als nur mit Eigengewächsen gespielt wurde. „Man kannte sich, man wusste, wie man miteinander umzugehen hatte“, erinnert sich Nüdling. „Der Zusammenhalt war der Grundstein der vielen Erfolge.“

Nach der Saison 2010/11 ging für die FSK eine besondere Ära zu Ende. Da verließ Manfred Werner den Verein Richtung Wenigenhasungen. Mit Werner hatte Nüdling zusammen seit 1969 im Doppel gespielt. „Wir waren schon ein tolles Duo“, sagt Nüdling. „Heute sehen wir uns beim Tischtennistraining in Zierenberg.“ Und wenn die „alten Meister“ des Bezirks mit viel Ehrgeiz an die Tische gehen, dann werden nur Doppel gespielt. Werner ist auch auf dem Foto von der Saison 1969/70, als die FSK in der Oberliga Südwest antrat. Rainer Scheven und Wolfgang Sacher sind auch mit auf dem Bild.

Weitere Fotos aus dem Album von Norbert Nüdling sind im HNA-Regiowiki zu finden.

