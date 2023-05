Historische Motorradmeisterschaft: Michael Brand startet mit zweitem Rang

Teilen

Michael Brand mit seiner MZ 660 Scorpion Rennmaschine © privat/nh

Einen tollen Start in die Saison bei der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft konnte Michael Brand am Wochenende in der Eifel auf dem Nürburgring feiern.

Schenklengsfeld - Der Schenklengsfelder fuhr mit seiner MZ 660 Scorpion Rennmaschine beim Saisonstart auf das Siegertreppchen. Dieser zweite Platz ist eine gute Grundlage für die weiteren sechs Meisterschaftsläufe, so Michael Brand.

Das Klassik-Rennmotorrad verfügt über 660 ccm, leistet knapp 60 PS und ist Baujahr 1996. Mit sechs weiteren Motorsport-begeisterten Freunden aus dem Raum Bad Hersfeld hat Michael Brand vor drei Jahren das Team Waldhessen gegründet. Am letzten Mai-Wochenende reist das Waldhessenteam gemeinsam zum zweiten Meisterschaftslauf nach Most in Tschechien.

(Hartmut Wenzel)