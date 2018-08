Leichtathletik-EM in Berlin: Ein kleiner Schritt aus dem medialen Schatten

Die Bilanz kann sich sehen lassen. Medaillen gab es reichlich für das deutsche Team bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Und für fast eine Woche stand die olympische Kernsportart mal wieder im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Ein Kommentar von HNA-Sportredakteur Martin Scholz.

Deutschland durfte sich erneut als bestens aufgestellter Ausrichter sportlicher Großveranstaltungen präsentieren.

Vor Ort allerdings schnellte der abendliche Zuschauerschnitt im Berliner Olympiastadion erst am Samstag auf über 60.000 Zuschauer. Bei rund 40.000 Zuschauern an den anderen Tagen und bei einer offiziellen Kapazität von 74.475 Menschen. Dabei waren Tickets für die Top-Veranstaltungen ab 35 Euro erhältlich – manches Spiel der Fußball-Bundesliga ist teurer. Trotzdem sind ähnlich große Stadien in Dortmund oder München oft ausverkauft.

Dennoch ist mal wieder ein kleiner Schritt heraus aus dem medialen Schatten gemacht. Dazu trugen auch kostenlose Straßen-Veranstaltungen wie die der Geher und der Marathonläufer bei. Und natürlich Aktionen wie die öffentlichen Siegerehrungen und die Kugelstoßer-Qualifikation an der Gedächtniskirche. Damit rückte eine Sportart ins Zentrum der Stadt und ins Bewusstsein der Menschen.

Wenn dann noch deutsche Athleten für goldenen Glanz sorgen und Pamela Dutkiewicz und Carolin Schäfer den Sprung aufs Podest schaffen, strahlen diese Erfolge über das ganze Land. Und damit auch über Nordhessen.