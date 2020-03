Kostenlos und draußen: Das ist der HNA-Yogasommer 2020

Zum vierten Mal findet 2020 der HNA-Yogasommer in Kassel, Baunatal, Northeim und weiteren Standorten statt. Hier finden Sie alle Infos zu den kostenlosen Yoga-Stunden.

Was ist der HNA-Yogasommer?

Vom 14. Juni bis zum 16. August 2020 findet zum vierten Mal der HNA-Yogasommer statt. An fünf Tagen pro Woche laden wir Sie ein, mit uns Yoga zu machen. Im Freien, unter der Anleitung von erfahrenen Yoga-Lehrern und vor allem: kostenlos.

Was muss ich zum Auftakt am 14. Juni wissen?

Zum Auftakt geht’s in Kassel um 9.30 Uhr los - auf der Hessenkampfbahn an der Orangerie in Kassel.

Übrigens: Sie findet auch bei Regen statt - eingefleischte Yogasommer-Teilnehmer kennen das schon. Dann wird ein Happening daraus und wir werden beim Hund begossene Pudel.

Wann finden die Yoga-Stunden statt?

Die einstündigen Einheiten beginnen an allen Standorten täglich um 18.30 Uhr – als entspannter Start in den Feierabend.

Montags, mittwochs und freitags treffen wir uns in Kassel. Dienstags und donnerstags in Baunatal. Ist es trocken, treffen wir uns draußen - bei schlechtem Wetter gibt es Indoor-Alternativen.

Mit dabei sind seit 2018 auch Wolfhagen und Northeim - dort treffen wir uns jeweils dienstags und donnerstags.

Neu im Boot sind Witzenhausen und Frielendorf: In Witzenhausen findet der Yogasommer mittwochs statt. In Frielendorf treffen wir uns dienstags und donnerstags.

Standorte wird es außerdem in Fritzlar, Vollmarshausen und Bad Emstal geben. Weitere Infos dazu folgen.

Wo finden die Yoga-Stunden statt?

Die Yoga-Stunden werden in Kassel montags wieder im Park Schönfeld (nahe der HNA an der Frankfurter Straße auf der Wiese mit Klanginstallationen) und mittwochs sowie freitags in der Karlsaue (beim sogenannten Chineser - besser bekannt als Birkenwäldchen - schräg hinter dem alten Standort am Restaurantzirkel) stattfinden.

In Baunatal treffen wir uns an der KSV-Sportwelt (Altenritter Straße 37).

In Wolfhagen wird Yoga im Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße gemacht.

In Northeim ist der Treffpunkt "Am Bleichewall" - in direkter Nachbarschaft zur Jugendherberge.

In Witzenhausen treffen wir uns auf dem Bolzplatz am Café am Werraufer.

In Frielendorf treffen wir uns am Silbersee auf der Wiese am Wellnessparadies.

Genauere Infos zu den weiteren Standorten folgen.

Wer kann an den Yoga-Stunden teilnehmen?

Jeder, der Lust hat. Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt. Und: Die Stunden richten sich sowohl an Anfänger als auch an Menschen mit Yoga-Erfahrung. Mitzubringen ist lediglich eine Yogamatte oder eine Decke. Da wir in der Regel im Freien sind, ist sicher auch ein Anti-Mücken-Spray nützlich.

Wer leitet die Yoga-Stunden?

Der achtwöchige Yogasommer wird von renommierten Lehrern begleitet. In den kommenden Wochen stellen wir sie vor. Schon jetzt steht fest: Es werden wieder Lehrer dabei sein, die Sie aus dem vergangenen Jahr kennen. So wie Claudia Grünert von Kassel.Yoga und Regine Moschner vom Yogagarten Kassel.

Wie ist die Idee zum Yogasommer entstanden?

Die Idee ist angelehnt an das Konzept unserer Fitnessaktion 06:30. Das heißt: gemeinsam draußen Sport treiben, von Trainern geführt und kostenlos. Bei zahlreichen 06:30-Feiertagsspezials haben Claudia Grünert und Lars Tabert als Zugabe eine halbe Stunde Yoga vorgestellt. So entstand die Idee einer zeitlich begrenzten Yoga-Aktion als Ergänzung zu 06:30. 2019 gehen wir nun ins dritte Jahr.

Wo gibt es weitere Infos zum HNA-Yogasommer?

In der gedruckten Zeitung werden wir regelmäßig über den Yogasommer berichten. Alle Artikel finden Sie außerdem unter www.hna.de/yoga. Außerdem gibt es eine Yogasommer-Facebookgruppe - dort tauschen wir uns ebenfalls aus.

