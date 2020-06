HNA-Yogasommer 2020: Verlosung für die Einheit am 21. Juni

Wegen der Corona-Bestimmungen verlosen wir in diesem Jahr jeweils 80 Plätze für die Yogastunden des Mini-HNA-Yogasommers. Hier können Sie teilnehmen.

Aus den ursprünglich geplanten neun Wochen HNA-Yogasommer 2020 sind neun Sonntage geworden - auf der Hessenkampfbahn in Kassel und beim KSV Baunatal. Die einstündigen Einheiten beginnen jeweils um 9.30 Uhr. In Kassel können pro Sonntag 80 Yogis dabei sein, in Baunatal 40. Außerdem gibt es an unseren Standorten in Bad Emstal, Frielendorf, Fritzlar, Vollmarshausen, Witzenhausen und Wolfhagen exklusive Zusatzveranstaltungen. Über diese informieren wir vor Ort.

HNA-Yogasommer 2020: Wie kann ich in Kassel teilnehmen?

In diesem Jahr werden wir wegen der Corona-Einschränkungen die Yogis auslosen. Heißt: Bitte das Online-Formular bis spätestens Mittwoch, 17. Juni, 16 Uhr, ausfüllen:

Die Teilnehmer werden ausgelost. Mehrfach teilzunehmen ist dabei möglich. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Ganz wichtig: Teilnehmen können ausschließlich die Gewinner.

Für die weiteren Sonntage wird der Ablauf derselbe sein, die Teilnehmer werden jeweils in der Woche vorher ausgelost.

HNA-Yogasommer 2020: Wie kann ich in Baunatal teilnehmen?

Dort koordiniert der KSV Baunatal die Aktion. Der HNA-Yogasommer findet auf dem Basketballplatz neben der KSV-Sportwelt statt. Auch hier werden die Teilnehmer ausgelost. Der Ablauf ist folgender: Bitte schicken Sie bis Mittwoch, 17. Juni 16 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "HNA-Yogasommer" an kurse@ksv-baunatal.de. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. Auch beim KSV Baunatal gilt: Die 40 Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt. Bitte bringen Sie die ausgedruckte Bestätigungsmail mit. Gleiches gilt dann für die nächsten acht Sonntage.

Bitte bewerben Sie sich nur für einen der beiden Standorte.

Alle weiteren Infos finden Sie hier.