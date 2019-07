HNA-Yogasommer: Anna Montua führt durch Einheit in der Karlsaue

Sie hat ihre Yoga-Ausbildung an einem ganz besonderen Ort gemacht - und wird heute zum Teil des HNA-Yogasommers. Anna Montua führt durch die Einheit in der Karlsaue.

Nicht immer beginnt die Yoga-Reise in Indien oder bei einem besonderen Lehrer. Fragen Sie mal Anna Montua. Denn ihre Anfänge liegen an einem ganz anderen Ort – an einem Ort, den viele Menschen wohl eher mit Abenteuer, Regenwald und dem gefühlten Ende der Welt verbinden als mit Yoga. „Ich habe meine Ausbildung in Peru gemacht“, sagt die 29 Jahre alte Kasselerin, die ihr Herz an Südamerika verloren hat. „Nach einem längeren Praktikum war klar: Ich möchte meine Reise hier beginnen.“

Gesagt, getan. Eine Yogaschule in der Hauptstadt Lima bot eine Ausbildung auf Englisch an, die allerdings woanders stattfand – nämlich im Amazonasgebiet. Die gelernte Kauffrau für Marketing und Kommunikation unterrichtet danach Yoga in Südamerika und auf der Karibik-Insel Jamaika. Außerdem hat sie ein Studium in der Tasche – Wirtschaftspädagogik mit Deutsch und Englisch für Berufliche Schulen.

Derzeit aber dreht sich Montuas Leben rund um Yoga. Sie lehrt bei Satya Yoga in Besse-Edermünde, beim KSV Baunatal, und sie gehört zum Team von Südstadtyoga – und wird heute Teil des HNA-Yogasommers. Ihr Schwerpunkt: „Die Konzentration auf den Atem.“

Anna Montua leitet heute die Yogasommer-Einheit in der Karlsaue, außerdem die am Mittwoch, 24. Juli.