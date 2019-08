Der Himmel hängt voller Geigen, die Prognose lässt Regen erwarten. Klarer Fall: Der HNA-Yogasommer zieht am heutigen Freitagabend um.

Anstallt um 18.30 Uhr in der Karlsaue, geht die Yoga-Einheit zur selben Zeit in der Tennishalle des TC 31 an der Menzelstraße, direkt neben dem Auestadion, los. Trainerin ist heute Marjanne Hoyer.