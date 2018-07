HNA-Yogasommer: Lehrerin Claudia Grünert im Porträt

Unsere Lehrer sind die Gesichter des HNA-Yogasommers. Claudia Grünert von Kassel.Yoga war einst deutsche Aerobic-Meisterin. Zum Yoga ist sie durch einen Zufall gekommen.

Ganz für sich ist sie morgens. Dann, wenn ihr Mann Carsten (46) und Sohn Louis (11) noch schlafen, nutzt sie die Ruhe. „In der Zeit tue ich mir was Gutes“, sagt Claudia Grünert. Und wie gelingt einer Yoga-Lehrerin das am besten? Klar, mit Yoga. Eine halbe Stunde schenkt sie sich selbst fast täglich in aller Frühe. „Es ist still und meditativ“, beschreibt sie den Reiz dieser kleinen Auszeit, in der sie ihre eigene Lehrerin ist, bevor sie zur Lehrerin für andere wird. Denn die 46-Jährige hat Yoga zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und gibt diese Leidenschaft in ihrem Studio Kassel.Yoga in der Treppenstraße an andere weiter. Ein Vollzeit-Job mit acht Mitarbeitern.

Dabei sah es erst nicht danach aus, dass ihr Leben einmal diese Form annehmen würde. Denn Grünert ist viel rumgekommen, hat ein anderes Leben vor dem Yoga gehabt. Geboren wird sie in Haldensleben, knapp 30 Kilometer nördlich von Magdeburg, wo sie später aufwächst. „Die Freiheiten, die im Westen für jeden Jugendlichen normal waren, wurden mir unter dem extremen System der DDR verwehrt. Das machte meinen Weg in Westdeutschland umso konkreter. Die Erfahrungen haben meinen Willen gestärkt, diese Freiheit für mich zu nutzen“, sagt sie heute. Nach der Wiedervereinigung geht sie mit zwei Freundinnen nach Stuttgart, arbeitet als Erzieherin. Und dieser Job ist es, der sie 1993 nach Kassel führt – Yoga ist aber weiterhin kein Thema.

Stattdessen lernt sie während eines einjährigen Au-Pair-Aufenthaltes in New York 1994/95 Aerobic kennen, knüpft Kontakte in die Fitness-Branche, wird professionelle Fitness- und Aerobic-Trainerin, gewinnt 1997 sogar die Deutsche Studioaerobic Meisterschaft. In Kassel arbeitet sie zunächst weiter als Erzieherin, studiert Sozialpädagogik und unterrichtet nebenbei fast täglich mehrere Stunden als Fitnesstrainerin. „Für mich war aber klar, auf diesem hohen Niveau werde ich diesen Job kontinuierlich nicht lange durchalten können.“

Und dann spielt ihr der berühmte König Zufall in die Karten. Bei einem Fitnesskongress lernt sie Karo Wagner (Vinyasa Power Yoga Akademie) und Power Yoga kennen. „Mich hat die Intensität überrascht“, blickt Grünert zurück. Yoga gibt ihr etwas, das Fitness nicht kann: „Übers Yoga habe ich Fitness in die richtigen Kanäle gelenkt.“ Die feine Technik, die feine anatomische Ausrichtung faszinieren sie, ebenso der Gegensatz zur Fitness. „Dort pusht dich die Musik, im Yoga sind es die Stille und Zartheit, die eine extreme Tiefe auf mentaler und körperlicher Ebene zulassen. Die größte Herausforderung ist es, diese Stille zuzulassen. Ich habe mich gefragt: Was möchte ich in meinem Leben? Was wünsche ich mir dafür? Fragen, die mit Bestimmtheit und Freiheit zu tun haben. Im Yoga konnte ich frei sein, meinen eigenen Weg gehen.“

Und sie geht ihn. Lässt sich zur Yoga-Lehrerin ausbilden. Ist die Erste, die in Kassel Yoga in einem Fitnessstudio unterrichtet. Bringt ihren Schülern einen Mix aus klassischem Hatha-Yoga und dynamischem Vinyasa-Yoga näher. Findet ihre eigene Ruhe in einem Stil namens Yin-Yoga, in dem es darum geht, feine Bewegungen zuzulassen und darin zu verweilen.

Heute sagt sie: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Geschenk. Fitness, Ausbildung, Studium, das ist ein Teil, der zu mir gehört. Aber über das Yoga habe ich mich selbst gefunden.“

Geholfen habe ihr aber auch ihr Sohn. „Louis hat mir nochmals verdeutlicht, wie es ist, sich für einen anderen Menschen verantwortlich zu fühlen.“ Denn auch darum geht’s im Yoga: Menschen zu vertrauen und dadurch besondere Augenblicke zu erleben. Grünert sagt: „Wenn es still ist und du bei dir bist, mit der Lehrerin mitgehst, dann ist das magisch.“ Ein Zauber, den sie auch in diesem Jahr wieder im HNA-Yogasommer an hunderte begeisterte Yogis weitergibt.

Alle Infos zum Yogasommer gibt es hier.