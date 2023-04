Fußball-Kreisoberliga: Hohenroda überrascht mit Remis

Lang gemacht: Dittlofrod/Körnbach (in Schwarz) bezwang am Freitagabend Niederaula/Kerspenhausen um Max Schäfer. © Friedhelm Eyert

Während Tabellenführer SG Neuenstein in Untergeis gegen die FSG Hohenroda nicht über ein 3:3 hinauskam, machte Verfolger FSG Bebra in Niederaula seine Hausaufgaben und rückt damit bis auf einen Punkt an die Geistaler heran.

Hersfeld-Rotenburg - Auch Weiterode bleibt nach dem knappen 2:1 in Haunetal noch in Schlagdistanz. Wichtige Siege landeten die Kellerkinder Friedlos und Burghaun.

Ein Lebenszeichen gab es von der SG Wildeck. Dem Tabellenletzten gelang in Bosserode im Kreisderby gegen die SG Gudegrund endlich der zweite Saisonsieg.

SG Haunetal - ESV Weiterode 1:2 (0:0). In der weitestgehend ausgeglichenen Partie überzeugten in der ersten Halbzeit vor allem die Torleute Markus Maul (SG) und Pascal Nagel (ESV). Beim Ausgleichstreffer verletzte sich der eingesprungene Maul und Spielertrainer Cino Schwab übernahm seinen Part. In der Nachspielzeit kassierte man dann noch das 1:2 durch den Doppeltorschützen Jan Luca Schwachheim.

Tore: 1:0 Parwes Adel (67.), 1:1, 1:2 Jan Luca Schwachheim (76., 90.+5).

FV Friedlos - FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 1:0 (0:0). Die Heimelf hatte mehr Spielanteile, wobei man gerade im ersten Spielabschnitt einige gute Möglichkeiten liegen ließ. Nach der Pause entwickelte sich ein reines Kampfspiel mit dem besseren Ende für die Platzherren. „Ich muss mein Team loben. Alle haben richtig Gas gegeben und gekämpft. Ein wichtiges Wochenende in Richtung Klassenerhalt“, so Trainer Paco Garcia nach dem Spiel.

Tor: 1:0 Felix Goßmann (70.).

SG Niederaula/Kerspenhausen - FSG Bebra 0:2 (0:0). Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, wobei die spielerische Klasse ein wenig auf der Strecke blieb. Die Gäste machten die entscheidenden Toren. Auf der Gegenseite enttäuschten die Gastgeber.

Tore: 0:1 Manuel Schmidt (48.), 0:2 Fabian Schleuchhardt (86.).

SG Niederjossa/Breitenbach - SG Friedewald/Ausbach 0:3 (0:1). Von beiden Mannschaften bekamen die Zuschauer kein berauschendes Spiel geboten. Zu oft wurde mit langen Bällen operiert, woraus sich nur wenige Tormöglichkeiten ergaben. Während die Gastgeber ihre Chancen nicht nutzten, zeigten sich die Gäste effektiver. „Am Ende drei wichtige Punkte um den Kontakt in der Tabelle noch oben zu halten“, so Trainer Dominik Schütrumpf nach der Partie.

Tore: 0:1 Simon Jäger (40.), 0:2 Sebastian Pfannkuch (68.), 0:3 Serkan Kaval (90.).

SG Dittlofrod/Körnbach - SV Rot Weiß Burghaun 1:2 (0:1). Die Platzherren hatten deutlich mehr Ballbesitz, wurden aber von den Gästen klassisch ausgekontert. Die konnten sich auf die Treffsicherheit ihres Doppeltorschützen Nico Gavos verlassen. Der Anschlusstreffer von Spielertrainer Levin Baumgart kam zu spät. Tore: 0:1, 0:2 Gavos (35., 79.), 1:2 Baumgart (83.).

SG Neuenstein - FSG Hohenroda 3:3 (2:1). Der Tabellenführer machte das Spiel und war dem Pausenstand entsprechend in der ersten Halbzeit überlegen. Die FSG initiierte immer wieder gefährliche Konter und hatte noch Pech bei einem Lattentreffer. Nach dem 2:2 hatten beide Teams noch mehr Chancen zum Torerfolg, als die beiden Treffer die auf jeder Seite fielen. Schiedsrichter Mario Wissemann (Knüllwald) bot eine tadellose Leistung.

Tore: 1:0 Florian Hemel (6.), 1:1 Jörn Rosenthal (42.), 2:1 Dominik Oelschläger (45., FE), 2:2 Rosenthal (68.), 2:3 Max Luhn (76.). 3:3 Daniel Schwarz (83.).

SG Wildeck - SG Gudegrund 1:0 (0:0). Vor dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams gute Möglichkeiten. In der insgesamt ausgeglichenen Partie versenkte Meik Dickmann eine Viertelstunde vor dem Abpfiff einen Freistoß aus 20 Metern halbrechts ins kurze Eck. Im Schlussspurt ging die Partie dann hin und her.

Tor: 1:0 Dickmann (75.).

FREITAGSSPIELE

FV Friedlos - ESV Weiterode 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Marco Bode (65.), 1:1 Augustin (88.). Rote Karte: Kraft (60., Friedlos).

SG Niederjossa/Breitenbach - FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Tim Dittmann (10.), 1:1 Luca Scheuermann (37.), 1:2 Burak Ilgar (44.).

SG Dittlofrod/Körnbach - SG Niederaula/Kerspenhausen 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Baumgart (21.), 2:0 Marc Andre Lange (31.), 2:1 Nico Fälber (43.), 2:2 Fabian Wozniak (45.), 3:2 Baumgart (84., FE).

SV Steinbach II - FSG Hohenroda 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Bott (18.), 1:1 Marlon Weitz (34.), 2:1 Bott (90.+4). bt