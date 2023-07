Motocross in Sontra: Die MSR-Rennserie war auf dem Husarenring zu Gast

Von: Marvin Heinz

Teilen

Es ging ordentlich zur Sache: Die Zuschauer konnten sich am Wochenende auf dem Husarenring über spektakuläre Motocross-Rennen freuen. © Marvin Heinz

Am vergangenen Wochenende fanden auf dem Sontraer Husarenring die Läufe der MSR-Rennserie statt. Dabei bestimmten vor allem die Motocross-Lokalmatadoren durch ihr Können das Geschehen.

Sontra – Vor heimischem Publikum mischte Dennis Riemann (34) aus Bischhausen vorne mit. Im ersten Lauf in der Klasse „MX1 National“ landete der Mann mit der Nummer 520 auf dem neunten Rang.

Seine starke Leistung konnte Riemann im zweiten Lauf nicht mehr bestätigen und musste sich nach acht Runden mit Rang 15 zufriedengeben. „Ich bin hier und da mal von der Ideallinie abgekommen und bin in den Schmutz auf der Strecke gekommen“, sagte Riemann, der sich zuletzt beim Rennen in Meckbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) den dritten Platz sicherte.

Lennart Ludwig macht gegen Ältere gute Figur

Lennart Ludwig (14, Bischhausen) machte am Samstag in der Klasse „MX2-Jugend“ gegen mitunter 18-Jährige eine gute Figur und beendete seine beiden Rennen auf dem 26. und 27. Platz. „Mein Cousin hat das echt gut gemacht“, sagte Maximilian Wills.

Der 21-jährige Sportler des Jahres des Werra-Meißner-Kreises war nur als einer von vielen Helfern an der Strecke mit von der Partie.

Nach seinem Schlüsselbeinbruch wollte der Enduro-Fahrer kein unnötiges Risiko vor den bevorstehenden Aufgaben eingehen: „Die Deutsche Meisterschaft geht in Uelsen im August weiter, bis dahin will ich fit und gesund bleiben. Den Finallauf der Europameisterschaft im September und die Mannschaftsweltmeisterschaft in Argentinien im November will ich in diesem Jahr unbedingt erfolgreich bestreiten.“

Sie gingen für den Ausrichter MSC Waldkappel-Breitau an den Start: (oben, von links) Dennis Riemann, Lennart Ludwig und Arjen Gisselbach-Lehmann, (unten, von links) Mattis Gisselbach-Lehmann, Louis Rohmund und Joshua Wills. © Marvin Heinz

In der Klasse „MSR-Junior 85“ hatte Lennart Ludwig am Sonntag mehr Erfolg. Vor seinem Wechsel auf die 250 ccm starken Motorräder war es sein letztes Rennen auf den 28 PS starken Maschine. Und Ludwig war von Beginn an auf Schlagdistanz zu den Spitzenfahrern.

Am Ende reichte es für den neunten und zehnten Platz. „Ich bin zufrieden“, sagte er im Anschluss im Fahrerlager und fügte hinzu: „Am Start hätte ich noch ein Tick besser sein können.“ Arjen Gisselbach-Lehmann (12, Schemmern) steigerte sich nach Platz 17 im ersten Lauf und wurde im zweiten Lauf 14ter.

Holzapfel überzeugt in der Königsklasse

Maximilian „Hero“ Holzapfel gehört in unserer Region neben Maximilian Wills zu den größten Talenten im motorisierten Zweiradsport. Und der 17-jährige Eschweger wollte sich das Heimspiel in diesem Jahr nicht entgehen lassen.

Der Schüler des beruflichen Gymnasiums startete in der Königsklasse „MSR-Masters“ mit einem 350 Kubik starken Motorrad, während seine Kontrahenten auf ihren 450-Kubik-Maschinen mehr PS zur Verfügung hatten.

Ein weiterer Lokalmatador auf dem Husarenring in Sontra: Neben dem Bischhäuser Maximilian Wills gehört Maximilian Holzapfel (17) aus Eschwege wohl zu den größten Nachwuchshoffnungen im Zweirad-Motorsport. © MARVIN HEINZ

„Eine Umstellung wäre inmitten meiner Saison schwierig gewesen. Sonst gehe ich eigentlich bei den MX Nationales – den Deutschen Junioren-Meisterschaften – an den Start“, sagte Holzapfel, der zu Beginn noch den Anschluss an die Spitzenfahrer verlor. Auf der Strecke ließ er allerdings keinen Fahrer passieren und konnte mit dem siebten Rang nach zwölf Runden zufrieden sein.

Im zweiten Lauf lief es besser, Holzapfel kam gut aus den Gattern und lag bereits auf Rang drei in der ersten Kurve. Eine Position, die der talentierte Rennfahrer gegen erfahrene Rennfahrer vehement und mit viel fahrerischem Geschick verteidigte. Am Ende nahm er als Fünfter nach 25 Minuten und 10 Sekunden den Zielsprung und konnte sich über ein gutes Ergebnis im eigenen Wohnzimmer freuen. (Marvin Heinz)

Das war los beim MSR-Rennen in Sontra Fotostrecke ansehen