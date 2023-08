„Ich mag Spieler, die sich quälen“ - Neuer ETSV-Trainer Frank Ihl im Interview

Handball

Mit dem neuen Trainer der Handball der Eschwege TSV, Frank Ihl (53), sprachen wir im ersten Interview über seine Ziele und Vorstellungen mit den Dietemännern.

Eschwege – Frank Ihl ist zur Handball-Spielzeit 2023/2024 das neue Gesicht auf der Trainerbank des Eschweger TSV. Er tritt die Nachfolge des Duos Julian Triller und Christian Löbens an. Mit dem 53-Jährigen sprachen wir im Interview unter anderem über seine Philosophie, die Unklarheit, ob der ETSV in der nächsten Saison in der Landesliga oder Bezirksoberliga antritt, und die aktuell laufende Vorbereitung.

Herr Ihl, wie kam es zum Engagement in Eschwege?

Zum Sportlichen Leiter Wilhelm Güntheroth bestand schon seit längerer Zeit Kontakt und durch meine Zeit als Spieler beim ThSV Eisenach habe ich die Entwicklung schon über viele Jahre aus der Distanz verfolgt. Ich wusste, dass die beiden Trainer zum Sommer aufhören, habe mich selbst aber nie angeboten. Eher ist aus den Gesprächen mit dem Eschweger TSV heraus irgendwann die Frage erwachsen, ob ich mir die Trainertätigkeit vorstellen könnte.

Was wussten Sie vorher über Eschwege?

Ich bin natürlich vorher schon mal hier gewesen. Eschwege hat eine wunderschöne Innenstadt, ich bin sehr positiv überrascht vom Werratalsee.

Wie würden Sie sich selbst als Trainer beschreiben?

Ich bin einer, der viel Wert auf Disziplin legt – aber nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche. Ich mag Spieler, die bereit sind, sich auch mal zu quälen. Im gesamten Spielbereich braucht es meiner Meinung nach Disziplin, weil man nur so Spiele gewinnt. Es geht auch nur über die Mannschaft. Einzelkönner, die einfach nur aufs Tor ballern, die brauche ich nicht. Ich mag es auch nicht, wenn Spieler wegen irgendwelchen Kleinigkeiten Trainingseinheiten absagen. Dann hat der Akteur meiner Meinung nach keine gute Einstellung zum Verein. Sobald man eine Aufwandsentschädigung erhält, dann hat man auch eine Verpflichtung gegenüber dem Klub.

Was für Handball wollen Sie spielen lassen?

Für mich ist es das Wichtigste, dass das Publikum in der Halle das Ergebnis unserer Trainingsarbeit sieht, also eine kontinuierliche Entwicklung erkennbar ist. Ich möchte die Zuschauer mit dynamischem Handball begeistern, dazu brauche ich Spieler, die diesen Weg mitgehen wollen.

Stört es Sie, dass sie noch immer nicht wissen, ob nächste Saison Landesliga oder Bezirksoberliga gespielt wird?

Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Mir war wichtig, dass wir eine Mannschaft mit Potenzial haben. Ich habe mir Spiele aus der Vorsaison angesehen und ich bin überzeugt, dass das auf den ersten sechs bis sieben Positionen vorhanden ist. Für mich ist die Ligazugehörigkeit unwichtig. In Apolda habe ich auch in der Thüringenliga mit dem dritten Platz begonnen, dann sind wir aufgestiegen und konnten uns dann in der Oberliga halten. Klar ist aber: Sollten wir in der Bezirksoberliga spielen, dann zählt für mich nur der Aufstieg. Dazu müssen aber einige Dinge passen, beispielsweise Glück mit Verletzungen. In der Landesliga müssten wir vor allem unser System finden und würden kein Platzierungsziel ausgeben. Wir wollen aber auch dort jedes Spiel gewinnen. Sollten wir verlieren, dann nur unter der Maßgabe, dass wir alles gegeben haben.

Also ist die Ligazugehörigkeit wirklich egal?

Es ist ein schwebendes Verfahren und total egal, wie dann später die Gegner heißen. Interessant für mich ist nur, ob wir eine Woche eher mit der Saison starten. Denn die Vorbereitung habe ich eigentlich auf die Bezirksoberliga ausgerichtet, es kann also sein, dass wir ein paar Einheiten zusammenpacken müssen.

Stichwort Training: Wie läuft die derzeitige Vorbereitung auf 23/24?

Mit den Hallenzeiten haben wir es in den Sommerferien bisher ganz gut hinbekommen. Die Trainingsbeteiligung ist momentan durch Urlaube natürlich nicht optimal, aber mir ging es vor allem erst einmal darum, mir einen Überblick zu verschaffen. Wir haben mit Philipp Mock einen guten Fitnesstrainer und die Spieler machen zusätzlich auch noch etwas für sich. Nächste Woche werden wir dann voll anziehen, weil wir da wieder Hallenzeiten haben und ein Trainingslager abhalten – auch zusammen mit einer anderen Mannschaft.

Sie waren knapp 15 Jahre durchgängig als Trainer aktiv, hatten zuletzt ein halbes Jahr Pause. Wie haben Sie entspannt?

Die Pause hat gut getan, aber bis auf die Gartenarbeit habe ich neben dem Handball kein weiteres Hobby (lacht).

(Maurice Morth)