Kreispokal: Packende Spiele in Gudegrund und in Wippershain

Hoch, höher, am höchsten: Der Schenklengsfelder (Mitte) springt zum Kopfball hoch, die Kalkobeser Verteidiger dagegen ins Leere. © Friedhelm Eyert

Im Achtelfinale der Bitburger Kreispokals gab es am Samstag durchweg Heimsiege. Dabei sorgte Kreisoberligaabsteiger SG Wildeck für die Überraschung des Tages. Mit dem 4:0 gegen den Kreisoberligaaufsteiger SG Werratal war nicht unbedingt zu rechnen. Einen guten Auftakt erwischte am Kirmeswochenende die SG Gudegrund, die sich gegen Ligakonkurrent JSG Jossatal mit 4:0.

3 durchsetzte. Im Rotenburger Altkreisderby zwischen Rotenburg/Lispenhausen und Heinebach/Osterbach behielten die Gastgeber mit 3:2 knapp die Oberhand. Das A-Ligaduell zwischen Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain und Heenes/Kalkobes entschied die Heimelf mit einem knappen 1:0 für sich.

Hohenroda und Hohe Luft standen nach den Absagen von Heimboldshausen und Cornberg/Rockensüß schon im Vorfeld als Viertelfinalteilnehmer fest, das am Samstag, 22. Juli, ausgetragen wird.

SG Wildeck - SG Werratal 4:0 (1:0). Beide Teams boten eine unterhaltsame Partie, in der die junge Heimelf gut dagegen hielt, die Gäste zu Fehlern zwangen und sich dadurch ein leichtes Chancenplus erarbeitete. Niklas Kerst, der bei seinem ersten Alleingang noch an Keeper Daniel Trender gescheitert war, eroberte gegen Alexander Deringer die Kugel und schloss schließlich erfolgreich zur Führung ab.

Steven Seiler verpasste es, den Vorsprung auszubauen, Auf der Gegenseite schafften es Jannes Erbe und Luca Engler nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Mit einem feinen Heber kurz nach dem Wechsel stellte Kerst dann die Weichen auf Sieg. Yannik Rimbach, der nach Foul an Kerst, erst im zweiten Versuch vom Punkt traf und eine Vorlage von Seiler veredelte, machte schließlich den Sack zu. Der Gast hatte gerade nach Standards gute Möglichkeiten, hier offenbarten die Wildecker im Abwehrzentrum noch Schwächen, kam aber nicht mehr zum Ehrentreffer.

Tore: 1:0, 2:0 Kerst (32., 48.), 3:0, 4:0 Yannik Rimbach (65., FE, 72.).

SG Gudegrund - FSG Jossatal 4:3 (1:2). Es war ein Spiel, das keine Wünsche offen ließ. Und das vor allen Dingen eins bot: riesengroße Spannung. Die Gastgeber hatten die Partie jederzeit im Griff, so schien es. Aber Niederjossas Defensive überzeugte. Und setzte Ausrufezeichen bei Kontern. Gudegrund geriet durch zwei individuelle Fehler durch Mehmet Yilmaz und einem Eigentor in Rückstand.

Zudem erwies sich Jossatals Keeper Nils Bickel bei guten Gelegenheiten der Gudefelder als Meister seines Fachs. Nico Brandtner, der mit drei Treffern letztendlich zum Matchwinner avancierte, traf per Freistoß zum Anschluss. Nach dem Wechsel drückte die Gudegrunder munter auf den Ausgleich, fing sich aber zunächst noch den dritten Treffer nach einem Abwehrfehler ein. Die Elf um Spielertrainer Meik Leidorf zeigte aber Moral und kam erst durch Anes Musinovic per Flachschuss aus elf Metern und Brandtner, der einen klaren Handlefmeter verwandelte, zum Ausgleich. Doch wer dachte, dass Jossatal jetzt aufgab, sah sich getäuscht. SG-Keeper David Vanlandingham hielt seine Mannschaft dann mit einem gehaltenen Elfmeter von Hugo Yamann im Spiel. Zuvor hatte der Niederjossaer gesehen, dass Vanlandingham zu weit vor seinem Kasten stand. Doch de Weitschuss landete auf der Latte. Brandtner machte kurz vor Schluss dann den hochverdienten Sieg nach Flanke von Leidorf perfekt.

Tore: 0:1 Yilmaz (12.), 0:2 Eigentor (32.), 1:2 Brandtner (43.), 1:3 Elmir Beqiri (52.), 2:3 Musinovic (60.), 3:3, 4:3 Brandtner (70., HE, 85.).

SG Rotenburg/Lispenhausen - SG Heinebach/Osterbach 3:2 (2:1). Alle Akteure waren trotz der hohen Temperaturen bestrebt, guten Fußball zu spielen, was sich in Chancen auf beiden Seiten widerspiegelte. Die Rotenburger hatten dabei das Spielglück auf ihrer Seite und gingen durch einen Strafstoß von Steffen Kanngießer, der erst im zweiten Anlauf per Kopf den Ball im Netz versenkte und Alexander Wahl in Führung. Markus Funk schaffte den Anschluss, doch Robin Walther stellte den alten Abstand wieder her. Die letzten 20 Minuten merkte man beiden Mannschaften den Kräfteverschleiß an, zudem wurde es etwas hektischer aber nicht unfair, Derbycharakter eben. Den Gästen gelang es zwar noch einmal zu verkürzen, die weiteren Versuche, eine Wende herbeizuführen blieben aber ohne Erfolg.

Tore: 1:0 Kanngießer (30., FE), 2:0 Wahl (40.), 2:1 Funk (45.), 3:1 Walther (72.), 3:2 Dominkc Linke (82.). .

SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain - SG Heenes/Kalkobes 1:0 (0:0). In dem fairen Spiel hatten die Gastgeber im ersten Spielabschnitt die besseren Tormöglichkeiten, doch mehr als ein Lattentreffer sprang nicht heraus. Nach dem Wechsel spielte den jetzt auch spielerisch überzeugenden Platzherren die schnelle Führung durch Leon Burkard in die Karten. Inder Folge hielt man den Gegner vom Tor fern und kreierte weitere Chancen. Tobias Reinhardt schoss dabei aus zwei Metern über den Kasten und Jan Pfannkuch traf zwar, stand aber im Abseits. In der Schlussphase wurde es dann ein wenig hektisch und Gästespieler Selim Uenal handelte sich noch einen Platzverweis ein.

Tor: 1:0 Burkard (55.). bt